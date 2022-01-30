طبيب جزائري ضمن فريق بحث أمريكي حول أورام الدماغ

هنأت السفارة الأمريكية بالجزائر طبيب الأشعة الجزائري عبد القادر محمدي لمساهمته في تأليف كتاب معنون بـ ”إضفاء الطابع الإنساني على أورام الدماغ”.

وكتبت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “نود أن نعرب عن خالص تهانينا لطبيب الأشعة الجزائري عبد القادر محمدي لمساهمته في تأليف كتاب معنون بـ ”إضفاء الطابع الإنساني على أورام الدماغ”، والذي سينشر في فيفري 2022”.

وأضافت “لقد راجع بروفيسور الأعصاب بجامعة هارفارد مايكل رونتال الكتاب وكتب عنه:”إنه كتاب جدير جدا بالقراءة وحافل بقصص أشخاص حقيقيين أصيبوا بأورام دماغية واستجابتهم للعلاج”.

وقام الدكتور محمدي أيضا بالمساهمة في تأليف 11 مقالة أكاديمية موثوق بها منذ 2021.

واختتمت السفارة منشورها بالقول “إنه مثال آخر للجزائريين الذين نجحوا في الولايات المتحدة بفضل عملهم الجاد ومثابرتهم”.