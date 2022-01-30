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طبيب جزائري ضمن فريق بحث أمريكي حول أورام الدماغ

الشروق أونلاين
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طبيب جزائري ضمن فريق بحث أمريكي حول أورام الدماغ
ح.م

هنأت السفارة الأمريكية بالجزائر طبيب الأشعة الجزائري عبد القادر محمدي لمساهمته في تأليف كتاب معنون بـ ”إضفاء الطابع الإنساني على أورام الدماغ”.

وكتبت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع  التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “نود أن نعرب عن خالص تهانينا لطبيب الأشعة الجزائري عبد القادر محمدي لمساهمته في تأليف كتاب معنون بـ ”إضفاء الطابع الإنساني على أورام الدماغ”، والذي سينشر في فيفري 2022”.

وأضافت “لقد راجع بروفيسور الأعصاب بجامعة هارفارد مايكل رونتال الكتاب وكتب عنه:”إنه كتاب جدير جدا بالقراءة وحافل بقصص أشخاص حقيقيين أصيبوا بأورام دماغية واستجابتهم للعلاج”.

وقام الدكتور محمدي أيضا بالمساهمة في تأليف 11 مقالة أكاديمية موثوق بها منذ 2021.

واختتمت السفارة منشورها بالقول “إنه مثال آخر للجزائريين الذين نجحوا في الولايات المتحدة بفضل عملهم الجاد ومثابرتهم”.

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التعليقات
6
  • أبو عمر

    اللهم بارك عليه وزده يا رب من فضلك..
    نرجو من المسؤولين عندنا أن يفتحوا الأبواب أمام الباحثين وهذا أحسن من استيراد الأجانب بالعملة الصعبة..

    2
  • أعمر الشاوي

    إلى رقم واحد ديار الغربة , من يقرا تعليقك هذا يدرك لماذا غادر هذا العالم البلاد هو و أمثاله من العلماء مستحيل يتواجدون مع أشخاص مثلك في بلد واحد مستحيل,

    5
  • جزائري حر

    الجزائر تكون والأغبياء من الجزائريين يبزنسون في تهجريهم

    1
  • فتيحة

    بركاو ما تهفو في الناس،نهار يعطينا الأصل الحقيقي لكورونا فيروس و العلاج الحقيقي نتاعها ،في هذاك الوقت حلو فمكم، هو دار مجموعة أبحاث يقدر يديرها اي واحد فارغ الشغل.

    -7
  • مثماتل للشفاء

    بعد سنوات سيحضى بعضوية الأكادمية الأمريكية للعلوم المرموقة, خريج 2008 يعني هو الآن دخل مرحلة ذروة النشاط في حياة الإنسان و التي ستستمر من 7 إلى 8 سنوات، ثم تليها مرحلة إسترخاء و إستقرار النشاط التي تدوم في حدود 10 سنوات، بعدها تبدأ مرحلة الإنحسار في آلنشاط سيكتفي خلالها بشكل أكبر بالتدريس.
    هؤلاء الباحثين يجب على الدولة الجزائرية الإستفادة منهم في مرحلة الإسترخاء و إسقرار النشاط، على أنه يجب أن يكون إستقطابهم في إمتداد زمني واحد بشكل جماعي و ليس فردي للإحتكاك و التكامل على شاكلة الخدمة الوطنية حتى يحدثو طفرة في المجال العلمي و الصناعي، تتكون بعدها نواة محلية صلبة تتسلم المشعل.

    3
  • ديار الغربة

    ترضعون حليب ثدي الجزائر تعلمكم و تخسر عليكم و بعد ذلك تذهبون الخارج بدون عودة
    على الأقل ساعدو البلاد التي كبرتكم و رجعتو رجال
    على العموم الله يعينك و يزيدك علما !!!

    4

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