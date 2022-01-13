طبيب جزائري مقيم بفرنسا يقود سيارته بدون رخصة طيلة 31 عاما!

تناقلت مواقع إخبارية عن إذاعة “فرانس بلو” قصة الطبيب الجزائري المقيم بفرنسا، الذي اكتشف رجال الأمن بأنه يقود سيارته من دون رخصة طيلة 31 عاما.

وبحسب الإذاعة الفرنسية فإن طبيب الأشعة الجزائري مقيم في منطقة تولوز منذ عام 1990، ويوم الخميس 30 ديسمبر كان من المقرر أن يلتقي بابنته في مدينة بازل بسويسرا، رفقة زوجته على متن سيارته المرسيدس.

كان كل شيء يسير على ما يرام، حتى تدخل عناصر الدرك من أجل عملية تفتيش عادية وبسيطة على الطريق، غير أن دهشتهم كانت كبيرة حين قدم السائق وثيقة تسجيل سيارته، معترفًا أنه لا يملك رخصة السياقة منذ 31 عامًا.

وقالت التقارير الإخبارية إن السبب يعود إلى كون الطبيب وصل إلى فرنسا عام 1990 برخصة سياقة جزائرية، ووفقًا لما تنص عليه القونين، كان عليه تحويل أوراقه في ظرف سنة، وهو أمر لم يفعله في الوقت المحدد.

وأضافت إنه في عام 2008 ، قرر اجتياز رخصة سياقة جديدة في فرنسا لكنه فشل، فاستمر في القيادة بدونها.

عن العقوبة التي طالته، أفادت “فرانس بلو” أنه تم تغريمه 500 أورو، كما اضطر إلى استئجار سيارة كي يصل إلى سويسرا وأيضا تأجير سائق لاستلام سيارته المتبقية في فيري Viry.