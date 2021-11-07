طبيب روسي: إياكم وهذا الخطأ المميت أثناء تناول مسكنات الألم

حذّر الطبيب الروسي والمقدم التلفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف، من ارتكاب أخطاء مميتة عند تناول مسكنات الألم.

وأوضح الطبيب على قناة روسيا 1 أن الناس غالبًا ما يتناولون مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية دون حسيب ولا رقيب، دون التفكير في المخاطر.

وأكد أن “المشاكل تبدأ بعد ذلك، لأن نطاق الآثار الضارة ليست كما في أي عقار آخر”، ومن هذه العواقب قرحة المعدة التي تؤدي إلى النزيف.

وقال مياسنيكوف: “لقد مررنا بمأساة عندما توفي رجل يبلغ من العمر 40 عامًا بسبب نزيف تقرحي، لأنه كان يتناول كميات كبيرة من الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات”.

وأوضح أنه إلى جانب هذه العوامل، من الضروري أيضًا حماية الغشاء المخاطي في المعدة، على سبيل المثال ، بمساعدة “أوميبرازول”.

وأكد: “ألم في المفصل، تناولتوه – اختفى الألم. لا نتناوله. يأتي الألم مرة أخرى، تنتناوله. يختفي. وهذا خطأ!”.

وأوضح الطبيب أن مثل هذه الأدوية يجب أن تؤخذ في إطار دورة، تحت غطاء عقار “أوميبرازول”، في الحد الأدنى من الجرعات الفعالة وعدم الانتقال إلى عقار آخر. كما حث على مراعاة توصيات الشركة المصنعة للدواء.