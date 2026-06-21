أدلى الدكتور الروسي غينادي أونيشينكو، الحاصل على دكتوراه في العلوم الطبية وعضو أكاديمية العلوم في بلاده، بِرأيه حول نمط حياة كل من كريستيانو رونالدو وألكسندر أوفيتشكين قائد فريق واشنطن كابيتالز الأمريكي.

وإذا كان البرتغالي رونالدو يُمارس كرة القدم، فإن الروسي أوفيتشكين لاعب في رياضة الهوكي على الجليد، وكلاهما بِعمر 41 سنة. وقد أرجع العديد من خبراء الرياضة طول مسيرة كلا الرياضيين إلى نمط حياتهما الصحي، واهتمامهما البالغ بِالتغذية واللياقة البدنية.

ولكن الدكتور غينادي أونيشينكو كان له رأي آخر، وقال في أحدث تصريحات لِإذاعة “سبوتنيك” الروسية: “كلاهما، أوفيتشكين ورونالدو، بعيدان كل البعد عن الصحة. إنهما يرهقان جسديهما إلى أقصى حد. لطالما قلت إن الرياضة، وخاصة رياضة النخبة، لا تتعلق بِالصحة. الصحة تتعلق بِالتمارين البدنية. اليوم تركض، فيرتفع ضغط دمك، ثم تخفّف من الركض. تحافظ على جسمك في مستوى مثالي من النشاط. رياضة النخبة عمل شاق للغاية، يتطلب التدريب لمدة 15-16 ساعة، وفقدان خمسة كيلوغرامات في كل حصة تدريبية”.