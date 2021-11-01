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جواهر

طبيب روسي يحذّر من 3 أغذية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم 

جواهر الشروق
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طبيب روسي يحذّر من 3 أغذية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم 

حذّر الطبيب الروسي، أندريه بروديوس، اختصاصي المناعة، من 3 أغذية بإمكانها أن ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم.

وقال أندريه في لقاء مع “القناة الأولى” الروسية بأن الأغذية التي تحتوي على فيتامين “ك” تتسبب في تجلط الدم لدى بعض الأشخاص وبالتالي تشكل تهديدا للحياة.

ولفت إلى أن هذا الاحتمال يزداد لدى المسنين الذي يعانون من توسع الأوردة، وكذلك الأشخاص الذي يعانون من أمراض في القلب أو الأوعية الدموية، أو هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون أسلوب حياة غير صحي.

وأكد  على أن هؤلاء الأشخاص عليهم بشكل عام تجنب 3 أغذية تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامين “ك” وهي البقدونس والسبانخ والريحان.

وقال إن “100 غرام من البقدونس تحتوي على 20 جرعة يومية من فيتامين ك، بينما تحتوي 100 غرام من الريحان 7 جرعات والسبانخ تحتوي على 6 جرعات”.

ومن جانبها حذرت مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية، إيلينا ماليشيفا، من تجاوز الجرعة اليومية من فيتامين ك، وقالت إن تناول ما مقداره 20 جرعة في البقدونس تشكل خطرا صحيا.

وشددت على أن “مخاطر ظهور تجلط الدم أعلى بمقدار 20 مرة مما هي عليه في الحياة العادية”.

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