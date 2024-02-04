طبيب روسي يحذّر: هذا ما يفعله الحب الفاشل بقلبك!

حذّر طبيب روسي شهير من عواقب الحب الفاشل على صحة الإنسان، حيث أكد على تأثر القلب السليم به ما قد يؤدي حسبه إلى الموت دون سوابق مرضية.

وقال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن حالات مثل وفاة قريب وفراق حبيب، وغيرها يمكن أن تؤثر سلبا على صحة القلب، وتسبب ارتفاع مستوى الهرمونات في الجسم، بحيث يبدو وكأن القلب مشلول وتوقف عن النبض!

وأشار أن التسمية العلمية لهذه الحالة الخطيرة هي “متلازمة القلب المنكسر” أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، حيث تنجم عن فورة عاطفية سلبية، تؤدي إلى توسع قمة البطين الأيسر في القلب.

ووفقا للطبيب المختص في أمراض القلب، فإن النساء عادة يعانين من هذا المرض أكثر من الرجال، كونهن يتأثرن كثيرا بالعلاقات العاطفية الفاشلة، ليضيف محذرا: “يمكن للشخص أن يموت مع أن قلبه سليم تماما”.

معلومات أكثر عن “متلازمة القلب المكسور

ما بينته دراسات علمية عالميــة وجود فعلي لهذا المرض الذي لا ينبغي الاستخفاف به إطلاقا، وهو عبارة عن رد فعل القلب اتجاه الضغوطات النفسية المرتبطة بالمشاعر وبالمحيط الذي نعيش فيه والمشاكل الشخصية مما يعتبر كتحذير أولي يستحسن معالجته قبل تفاقم الوضع.

شُخّص لأول مرة من طرف أطباء يابانيين عام 1990 فهو يشير إلى حالة مرتبطة بالتوتر أو الإجهاد العاطفي الذي يعتبر السبب الرئيسي بـ 85% ويمكن أن يحدثه الإجهاد الجسدي أيضا مما يؤدي إلى قصور حاد في القلب قد يصل إلى الوفاة في بعض الحالات.

ما هي الأسباب الدافعة لاعتلال عضلة القلب؟

الصدمات العاطفية الناتجة عن موت عزيز و فقدان شخص من العائلة، الانفصال، أخبار سيئة، خيبة أمل كبيرة وحتى نزاعات حادة على الصعيد المهني، كل هذا التوتر العالي يُخضع القلب إلى تغير طفيف على مستوى البطين الأيسر.

تحت تأثير الضغط الشديد، يرسل الدماغ إشارة إلى الغدد الكظرية المتواجدة فوق الكليتين ومن بين وظائفها الأساسية إفراز الأدرينالين للرد ومواجهة الضغط.

الأدرينالين المفرز بشكل مفرط في هذه الحالة يحدث انقباض لا إرادي لبعض الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تسارع خفقان القلب، لكن في بعض الحالات وتحت صدمة شديدة كفقدان الزوج، الزوجة أو الابن فإن القلب قد يصاب بالشلل فيتوقف عن النبض.

قد تتشابه الحالة الحادة لمتلازمة القلب المكسور مع السكتة القلبية لكـنهما مختلفان في الأساس. حيث تتمثل أعراض المتلازمة في عدم انتظام دقات القلب، وآلام في الصدر، وضيق في التنفس، والغثيان، والتعرق، وارتفاع ضغط الدم.