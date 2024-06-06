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جواهر

طبيب روسي يكشف أمرا غير متوقع بخصوص الشوكولاطة ويفنّد اعتقادا سائدا!

جواهر الشروق
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طبيب روسي يكشف أمرا غير متوقع بخصوص الشوكولاطة ويفنّد اعتقادا سائدا!

كشف طبيب روسي شهير أمرا غير متوقع بخصوص الشوكولاطة، مفندا بذلك اعتقادا سائدا لدى الكثيرين بأنها ترفع مستوى السكر في الدم.

وأشار الدكتور سيرغي أغابكين، إلى أن الكثيرين لا يتناولون الشوكولاتة بصورة منتظمة بسبب الأسطورة الشائعة التي تفيد بأن الشوكولاتة ترفع مستوى الغلوكوز في الدم، حسبما أورد موقع رو سيا اليوم.

وأكّد سيرغي أن هذا مجرد أسطورة لا أكثر لأن الشوكولاتة لا تحتوي على الكثير من السكر كما هو شائع، وبفضل امتزاج السكر بزبدة الكاكاو التي هي دهون حرارية تذوب ببطء، وبالتالي تتحلل ببطء، ينخفض معدل امتصاص الغلوكوز.

وأضاف: “لهذا السبب، للشوكولاتة مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. هذا المؤشر للشوكولاتة الداكنة هو 20 ويصل في شوكولاتة الحليب إلى 40-45. وسرعة امتصاصه في الأمعاء مقارنة بسرعة امتصاص السكر العادي أو الغلوكوز العادي، أقل بـ 2-4 مرات”.

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