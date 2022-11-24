طبيب فرنسي: هذه هي القائمة السوداء للأطعمة التي يصعب هضمها

كشف طبيب فرنسي، أخصائي في الغدد الصماء والتغذية، عن القائمة السوداء للأطعمة التي يصعب هضمها، خاصة خلال الفترة المسائية.

وبحسب ما أوضح الدكتور بيير نيس لصحيفة “le journal des femmes” فإن كمية الوجبة يمكن أن تبطئ عملية الهضم إذا كانت كبيرة مثلا، لكن هناك أصنافا من الطعام يصعب هضمها ما ينتج عنه مشاكل في البطن، كالثقل والانتفاخ.

عموما كما يقول نيس فالأغذية الغنية بالكربوهيدرات تمتصها الأمعاء الدقيقة بشكل سيء ما يجعلها تميل للتخمر داخلها وهو ما ينتج عنه كمية كبيرة من الغازات.

ويوجد في القائمة السوداء عدة أنواع من الأطعمة منها:

ـ الفواكه النيئة

ـ الطماطم

ـ الأطعمة الدهنية (اللحوم الباردة والأطعمة المقلية والأطباق في الصلصة)

ـ الخضار النيئة

ـ الكرنب والبروكلي

ـ البقوليات (الفول، الحمص، العدس، الفول)

ـ البهارات (فلفل حار، كاري، إلخ) والتوابل (الخل والصلصات الصناعية)

ـ المشروبات الغازية السكرية

ـ عصائر الفاكهة أو العصائر المركزة

ـ البروتينات الحيوانية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون مثل لحم البقر، الأجبان الطرية.

ـ الخبز الأبيض

كيف نجعل الطعام أكثر قابلية للهضم؟

الفاكهة المطبوخة مثل (كومبوت التفاح) أكثر قابلية للهضم من الفاكهة النيئة، حسب نيس، وتقطيع الفاكهة مع طهيها ثم إضافة القليل من عصير الليمون يساعد على التحضير لعملية الهضم عن طريق تكسير الألياف.

وينصح الأخصائي الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون بتجنب تناول الفاكهة ببذورها لأنها قد تزيد من التهيج، خاصة وان جسم الإنسان ليس لديه نظام من حيث الإنزيمات أو الجراثيم لهضم البذور، وعليه فمن الأفضل إزالتها لتسهيل الهضم وتجنب الالتهاب.

الطماطم وبذورها تحتوي على الهستامين المسؤول عن تنشيط الخلايا البدينة التي يمكن أن تسبب كثرتها أزمات مؤلمة، والحل هو تقشيرها وإزالة البذور.

الخضراوات النيئة هي أطعمة يصعب هضم أليافها لذا لا بد من تناولها بكميات قليلة، أما فيما يخص الصلصات محلية الصنع فيمكن استخدامها بحذر مع تخفيفها بالماء.

بخصوص المحتوى الدهني في اللحوم، يشير الدكتور نيس إلى أن لحوم الدجاج والأرانب بها نسبة دهون أقل من لحوم الأبقار والأغنام، أما الأسماك فهي الأفضل على الإطلاق.

ما هي قائمة الأطعمة التي يصعب هضمها في الليل؟

ولمن يريد النوم بسرعة، يجب أن يعمل على أن تكون وجبة المساء خفيفة أكثر من أي وقت آخر في اليوم، على سبيل المثال لا بد من نسيان اللحوم الحمراء والخضروات النيئة والخبز الأبيض.

يجب تجنب الأطعمة الدهنية، والسكرية واللحوم الحمراء في المساء لأنها تشكل ضغطًا شديدًا على الجهاز الهضمي، سواء من الناحية الأنزيمية أو الهرمونية (الهرمونات الهضمية).