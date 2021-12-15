طبيب مزيف يحتال على صيدليات بوهران

ضبط وصفات فارغة ومختومة بحوزة المتهم

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي الكرمة التابع لأمن دائرة السانية بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 26 سنة، ينتحل صفة طبيب للاحتيال على الصيدليات من أجل اقتناء الأدوية المهلوسة وإعادة بيعها للمرضى لغرض الربح، راح ضحيته العديد من أصحاب الصيدليات.

عملية التوقيف تمت بناء على المعلومات المستسقاة ميدانيا، والتي مفادها وجود شخص ينتحل صفة طبيب عام على مستوى قطاع الاختصاص، حيث كان يقوم بجولة على الصيدليات من أجل اقتناء الأدوية بانتحال صفة طبيب، لتباشر عناصر الشرطة تحقيقاتها التي كشفت أنه يمارس نشاطه دون حصوله على ترخيص أو شهادة تسمح له بمزاولة هذه المهنة، ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيفه متلبسا داخل إحدى الصيدليات، وهو بصدد النصب على صاحبها، أين ضبطت بحوزته أختام مختلفة وسماعة طبيب ومآزر، ليتم تحويله إلى المصلحة من أجل مواصلة التحقيق في القضية.

التحريات الأولية كشفت أن هذا الأخير يقوم باقتناء الأدوية بمختلف أنواعها وإعادة بيعها للمرضى قصد الحصول على الربح، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، واستصدار إذن بالتفتيش لمسكنه، كانت النتائج إيجابية، حيث تم حجز: (أدوية مختلفة الأصناف منها 03 علب أدوية تصنف كمهلوس – وصفات طبية فارغة ومختومة بختم الطبيب والمؤسسة الاستشفائية – وثائق إدارية – 13 بطاقة ضمان اجتماعي – 03 أختام منها ختم خاص بمؤسسة استشفائية جوارية وأخرى خاصة بطبيب عام)، ليتم تحرير إجراء قضائي ضده سيحال بموجبه أمام العدالة .

س.ع