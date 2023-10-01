طبيب منتخب الاتحاد السّوفياتي سابقا يُحذّر الرّياضيين من الخمر

أدرج طبيبُ منتخب الاتحاد السّوفياتي لِكرة القدم سابقا الخمرَ، ضمن لائحة المخاطر التي تُسبّب الإصابات للاعبين.

ويتعلّق الأمر بِالدكتور زوراب أرجونيكيدزه، الذي شغل منصب طبيب منتخب الإتحاد السّوفياتي لِكرة القدم، المُتوّج بِذهبية أولمبياد العاصمة الكورية الجنوبية سيئول عام 1988، عقب الفوز في النهائي على البرازيل بـ (2-1)، بعد الوقت الإضافي. وهو آخر فريق يحمل تسمية “الاتحاد السّوفياتي” في الأولمبياد، بينما استمرّت التسمية في المونديال إلى غاية نسخة إيطاليا 1990.

وقال الطبيب زوراب أرجونيكيدزه إن الجِعة (البيرة)، تنتج “الفايبرين”، فيترسّب في الكلى والمفاصل، ويُضخّم الأوعية الدموية. عِلما أن “الفايبرين” بروتين لا يُفرزه الجسم إلّا بِهدف تخثّر الدم.

وفي أحدث مقابلة صحفية مع موقع “تشامبيونات” الروسي، أضاف الدكتور زوراب أرجونيكيدزه أنه تعامل في مشواره الرياضي مع حالة لها صلة بِالخمر، فحواها أن أحد اللاعبين كان يُعالج في المستشفى إصابة بِتمزّق الأربطة الهلالية، لكنه كان يحتسي “الفودكا” خلسة بِتواطؤ مع إحدى الممرّضات، التي كانت تُحضرها له بعد أن يمنحها أكثر من ثمنها في السوق. ورغم تماثله للشفاء وعودته إلى الميادين، إلّا أنه سرعان ما سقط في الفخّ نفسه، والأمر يتعلّق بِتمزّق الأربطة الهلالية مُجددا. عِلما أنها أخطر أنواع إصابات الرياضيين، وعادة ما تتطلّب علاجا لا يقلّ عن 6 أشهر.