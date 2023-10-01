-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

طبيب منتخب الاتحاد السّوفياتي سابقا يُحذّر الرّياضيين من الخمر

الشروق الرياضي
  • 390
  • 0
طبيب منتخب الاتحاد السّوفياتي سابقا يُحذّر الرّياضيين من الخمر
ح.م
الدكتور زوراب أرجونيكيدزه

أدرج طبيبُ منتخب الاتحاد السّوفياتي لِكرة القدم سابقا الخمرَ، ضمن لائحة المخاطر التي تُسبّب الإصابات للاعبين.

ويتعلّق الأمر بِالدكتور زوراب أرجونيكيدزه، الذي شغل منصب طبيب منتخب الإتحاد السّوفياتي لِكرة القدم، المُتوّج بِذهبية أولمبياد العاصمة الكورية الجنوبية سيئول عام 1988، عقب الفوز في النهائي على البرازيل بـ (2-1)، بعد الوقت الإضافي. وهو آخر فريق يحمل تسمية “الاتحاد السّوفياتي” في الأولمبياد، بينما استمرّت التسمية في المونديال إلى غاية نسخة إيطاليا 1990.

وقال الطبيب زوراب أرجونيكيدزه إن الجِعة (البيرة)، تنتج “الفايبرين”، فيترسّب في الكلى والمفاصل، ويُضخّم الأوعية الدموية. عِلما أن “الفايبرين” بروتين لا يُفرزه الجسم إلّا بِهدف تخثّر الدم.

وفي أحدث مقابلة صحفية مع موقع “تشامبيونات” الروسي، أضاف الدكتور زوراب أرجونيكيدزه أنه تعامل في مشواره الرياضي مع حالة لها صلة بِالخمر، فحواها أن أحد اللاعبين كان يُعالج في المستشفى إصابة بِتمزّق الأربطة الهلالية، لكنه كان يحتسي “الفودكا” خلسة بِتواطؤ مع إحدى الممرّضات، التي كانت تُحضرها له بعد أن يمنحها أكثر من ثمنها في السوق. ورغم تماثله للشفاء وعودته إلى الميادين، إلّا أنه سرعان ما سقط في الفخّ نفسه، والأمر يتعلّق بِتمزّق الأربطة الهلالية مُجددا. عِلما أنها أخطر أنواع إصابات الرياضيين، وعادة ما تتطلّب علاجا لا يقلّ عن 6 أشهر.

مقالات ذات صلة
آيت نوري يستحوذ على منصب المدافع الأيسر في الخضر

آيت نوري يستحوذ على منصب المدافع الأيسر في الخضر

ياسين عدلي شارك أساسيا مع الميلان.. وفاز

ياسين عدلي شارك أساسيا مع الميلان.. وفاز

خسارة بارادو للنسيان.. والتأهل في وهران

خسارة بارادو للنسيان.. والتأهل في وهران

إدارة شبيبة القبائل تنهي مهام المدرب بوزيدي

إدارة شبيبة القبائل تنهي مهام المدرب بوزيدي

هذا ما قاله مدرب الفتح المغربي عن مواجهة الإياب أمام “سوسطارة”

هذا ما قاله مدرب الفتح المغربي عن مواجهة الإياب أمام “سوسطارة”

بعدما هدّد بالانتحار.. نادي نيس يصدر بيانا بخصوص لاعبه

بعدما هدّد بالانتحار.. نادي نيس يصدر بيانا بخصوص لاعبه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد