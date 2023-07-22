طبيب وبائعة بصيدلية يقودان عصابة لترويج أقراص “الصاروخ”!

مصالح الأمن حجزت وصفات طبية تحتوي على ختم المتهم

تابعت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، أربعة أشخاص بتهمة الحيازة بغرض الترويج للأقراص المهلوسة على رأسهم طبيب عام وبائعة بصيدلية رفقة آخران، بعد اكتشاف ضلوعهم في استغلال وصفات طبية محررة من قبل المتهم الرئيسي من أجل بيع وترويج مختلف الأقراص والحبوب المهلوسة في أوساط المدمنين.

التحريات الأمنية بالملف انطلقت من معلومات وردت مصالح الأمن بمقاطعة براقي، بخصوص نشاط شبكة إجرامية تعمل على ترويج وبيع الممنوعات والتي يتم اقتناؤها عن طريق وصفات طبية يحررها طبيب بعيادة خاصة ضواحي منطقة الكاليتوس، وتوصلت عناصر الشرطة بعد تحقيقات مكثفة إلى هوية أحد المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بالمدعو “ق.ب”، الأخير كان يقوم بعمليات البيع على مستوى الحي الذي يقطنه، كما تمكنت مصالح الضبطية القضائية بعد الحصول على إذن بتفتيش منزل المتهم من العثور على 5 وصفات طبية من دون بيانات شخصية للمرضى تحتوي على ختم طبيب يدعى “ب.ف”، واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها وسماع أقوال المتهم تم توقيف بائعة بصيدلية كانت تقوم ببيعه الأدوية بعد ملء الوصفات بأسماء وهمية لمرضى يتلقون العلاج لدى أخصائيين في الأعصاب، وصرح المتهم أثناء استجوابه بمركز الأمن، أن المتهمة كانت تقوم بتزوير الوصفات حتى يتمكن من اقتناء أدوية مصنفة بخانة المهلوسات منها أقراص “ليريكا” المعروفة بـ”الحمرا” أو “الصاروخ” وكذا دواء “ترامدول”.

وكشف المتهم الموقوف أن الوصفات تحصل عليها من طبيبه الخاص، مقابل مبلغ 5 آلاف دج للوصفة الواحدة، وأضاف أنه كان يتسلمها من مساعدته بالعيادة في غيابه، واستنادا لتلك الوقائع أوقفت مصالح الأمن باقي المتورطين في الملف بناء على تصريحات المتهم الأول، وإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

بالمقابل أنكر المتهم “ب.ف” الطبيب خلال الجلسة وجود أي علاقة تربطه بالمتهم الأول، سوى زيارته لعيادته بصفته مريض أين وصف له علاجا للتخلص والتخفيف من آلام كان يعاني منها، كما تمسك بقية المتهمين بإنكارهم للوقائع المتابعين بها، قبل أن يلتمس النائب العام توقيع أقصى عقوبة يقرها القانون في حق جميع المتهمين.