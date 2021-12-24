طبي: إدماج 6 آلاف محبوس مفرج عنهم في عالم الشغل

قال إن المصالح الخارجية لإدارة السجون تكفلت بمرافقتهم..

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن المصالح الخارجية لإدارة السجون تكفلت بـ”استقبال ومرافقة 6072 محبوس مفرج عنهم في سنة 2021 لإدماجهم في عالم الشغل” بالتعاون مع مختلف هيآت الدولة.

وقال طبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات اعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بحضور عدد من اعضاء الحكومة وفعاليات المجتمع المدني أن “مرحلة ما بعد الإفراج تشكل عاملا محوريا لنجاح عملية إعادة الإدماج، وقد تكفلت المصالح الخارجية لإدارة السجون بضمان الرعاية اللاحقة وتنسيق جهود المرافقة مع مختلف الشركاء من قطاعات الدولة وفعاليات المجتمع المدني، حيث بلغ عددها 30 مصلحة خارجية تكفلت باستقبال ومرافقة 6072 مفرج عنه في سنة 2021 لإدماجهم في عالم الشغل بالتعاون مع مختلف هيآت الدولة”، لاسيما وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكذا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وأبرز الوزير بالمناسبة، ان استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات اعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين “يهدف أساسا إلى اشراك كافة قطاعات الدولة للسهر على حسن تطبيق السياسة العقابية الوطنية من خلال تركيبتها التي تشمل عدة دوائر وزارية وكل الفاعلين في مكافحة الجريمة”، باعتبار ان مسؤولية تحقيق اعادة الادماج – كما أضاف – “يتعدى حجمها ماديا وبشريا قطاع العدالة”، بل يتطلب تضافر الجهود لتحقيق هذا المسعى النبيل.