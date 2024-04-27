طبي: “العدالة الإلكترونية من أبرز أولويات الرئيس تبون”

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، السبت بالجزائر العاصمة، أن الإصلاح الشامل للعدالة وتحديثها وتكريس العدالة الإلكترونية، من أبرز أولويات واهتمامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي كلمته خلال إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ60 لتنصيب المحكمة العليا، اعتبر طبي أن هذا الاهتمام “يفرض على القضاء بفواعله الإنصات إلى انشغالات المواطن وتوفير الأمن القضائي له والفصل في منازعاته في آجال معقولة، وضمان حقه في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وكذا إشاعة الطمأنينة في المجتمع وحفظ كيانه ومعالجة القضايا المستحدثة التي يطبعها التنوع والتعقيد بكل احترافية، لكون القضاء -كما قال- هو رافعة أي تحوّل في المجتمع والضابط لكل معاملاته”.

وأضاف الوزير، أن اتساع نطاق الممارسة القضائية واتجاهها نحو التنوع والاختصاص “يحتاج إلى عمل مستمر ودؤوب لتحقيق المزيد من التمكين والإتقان، كما يحتاج إلى التحكّم في الوسائل الحديثة”.

وأشار في هذا السياق، إلى أن قطاع العدالة “شهد تقدّما ملموسا في مسار التحدّي نحو الانتقال إلى المنظومة العدلية الإلكترونية المتكاملة، وقد سمح ذلك -حسبه- بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية للمتقاضين ومساعدي العدالة على حد سواء، وهي نفس العناية التي مكّنت من مراجعة المنظومة القانونية التي جرت بصورة مترادفة مع الإصلاحات الأخرى بهدف مطابقتها مع دستور 2020 والآليات الدولية ذات الصلة”.

كما أكد وزير العدل، أن “التقاضي الإلكتروني يعد المحطة الحاسمة في العدالة الرقمية، والذي يستلزم

-كما قال- تظافر كل الجهود بما يتماشى مع التطور السريع الذي يعرفه القضاء الرقمي في العالم وبما يثري العمل القضائي”، لافتا إلى أن المحكمة العليا “منخرطة في هذا الجهد الوطني من خلال عملها الحثيث في مجال الرقمنة”.