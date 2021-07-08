طبي يتحدث عن استرجاع الأموال المنهوبة في أول تصريح له

قال إن العملية تستدعي استعمال كل القنوات

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في أول تصريح له خلال استلام مهامه من بلقاسم زغماتي، إن استرجاع مقدرات الأمة المنهوبة التي تم استنزافها من خزينة الدولة سيكون ضمن أولوياته.

وأكد طبي، خلال الندوة الصحافية التي نشطها خلال عملية تسليم واستلام المهام، إن المرحلة التي تمر بها البلاد اليوم تقتضي تضافر جهود الجميع وأن توحد الصفوف للوصول إلى ما يطمح إليه المواطن.

بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة من مقدرات الدولة، شدد طبي على ضرورة استعمال كل القنوات من اجل استرجاع المال العام وجعله في خدمة المواطن.

وأكد وزير العدل حافظ الأختام “سأعمل جاهدا على توفير جو من الهدوء يسمح لكل مكون ينتمي لأسرة القضاء بأداء مهامه على أكمل وجه”.