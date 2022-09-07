… طحكوت وعائلته مجددا أمام القضاء!

فتح ملف فساد جديد ضدهم بقطب سيدي امحمد

فتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد ملف فساد جديد ضد رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، وعائلته، على خلفية عمليات الحجز المتتالية التي تقوم بها مصالح الأمن لممتلكات ومركبات وعقارات، فيما تم إلقاء القبض على شقيقه المدعو حميد الفار من العدالة، بحر الأسبوع الماضي وإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة.

ويحقق في الملف الجديد لمحي الدين طحكوت وعائلته ومن معهم قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وأول تهمة يتابع فيها رجل الأعمال المتواجد بالسجن والمدان بـ14 سنة سجنا نافذا، وأفراد عائلته من أبنائه وأشقائه، هي “الإثراء غير المشروع”، إلى جانب إعاقة سير التحقيقات والإخفاء والتصرف بأملاك تم حجزها ومصادرتها ومحاولة بيعها خلسة تحت “الطاولة” بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية في القضية.

وفي السياق، تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على حميد طحكوت، شقيق محي الدين، الذي كان في حالة فرار، بعد أن تم وضعه من طرف قاضي عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الرويبة بالجزائر العاصمة يوم 3 مارس، تحت إجراء الرقابة القضائية، ليتم إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة، عن ملف “التحايل على القضاء وإعادة الاستحواذ على ممتلكات محجوزة” المتابع فيه أيضا الشقيق الثالث لمحي الدين طحكوت المدعو “المدعو إبراهيم” وابن خالته جلال، والمتصرف الإداري الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت.

ويأتي هذا تزامنا مع تفكيك المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني نشاط جماعة إجرامية منظمة، تورطت في قضايا فساد وتبييض للأموال، على صلة بقضية رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت، إذ تم حجز 57 مركبة من مختلف العلامات، كانت ملكا لرجل الأعمال المسجون والمتابع في قضايا فساد.

ومن بين المركبات المحجوزة 54 سيارة فاخرة، تقارب قيمتها المالية الإجمالية 200 مليار سنتيم، كما يتجاوز سعر مركبة واحدة من المركبات 12 مليار سنتيم، كما تم تحديد عناوين لعقارات تم اقتناؤها من العائدات الإجرامية لنشاطات المتهمين، مع حجز مبلغ مالي قدره مليار و935 مليون سنتيم.

كما سبق هذه العملية، حجز 507 مركبة، من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة، 84 شاحنة من مختلف العلامات، دراجات مائية “Jet sky” وقوارب نزهة، دراجات نارية فاخرة، أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محركا جديدا للحافلات يعود ملكها لمحي الدين طحكوت، حيث تفوق قيمتها الإجمالية 1000 مليار سنتيم.

وتورط في هذه القضية 24 مشتبها فيه، من بينهم أفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه، الذين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة عن تهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي.