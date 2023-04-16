طرح عروض إسلامية جديدة للتأمين في السداسي الثاني من 2023

كشف المدير العام لمؤسسة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي شكيب القاسمي الحسني، عن طرح منتجات تأمين إسلامية جديدة موجهة للأفراد والمؤسسات مع بداية السداسي الثاني من السنة الجارية.

وصرح القاسمي لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا:”تعتزم مع بداية السداسي الثاني طرح منتجات أخرى متعلقة بالصحة، السفر، الحوادث، وتأمين مستخدمي المؤسسات”.

ويذكر أن مؤسسة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي توفر حاليا منتجا واحدا فقط وهو التأمين على التمويلات الخاصة بالصيرفة الإسلامية، حسب ذات المتحدث.

وتابع المدير العام لذات المؤسسة حديثه: “ستكون للمؤسسة باقة منتجات لديها ما يعادلها في التأمين التقليدي ولكن بصيغة إسلامية”.

وأشار ذات المسؤول إلى أن العمل جار لإغناء عرض المؤسسة وتنويعه، حيث يجب أن تقدم الشركة منتجات متطورة تتلاءم مع الطلبات المستجدة للزبائن وتتأقلم مع تطورات السوق.

وأكد شكيب القاسمي أن جميع المنتجات المقدمة سيصادق عليها من طرف لجنة الإشراف الشرعي التابعة للمؤسسة والتي تعتبر “الضامن” لمطابقة العقود، المنتجات، الوثائق، إجراءات التسيير وطريقة التسعير، للشريعة الإسلامية.