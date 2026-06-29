طرح 300 ألف سهم جديد في البورصة

بسعر 425 دينارًا للسهم الواحد

منحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب)، خلال اجتماعها المنعقد في 24 جوان 2026، تأشيرتها على المذكرة الإعلامية الخاصة بعملية رفع رأس مال المؤسسة العمومية الاقتصادية “EPE CSC EXPERTISE Spa” بنسبة 15%، عبر اللجوء العلني للادخار، في خطوة ترفع عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر إلى 11 شركة.

وتتضمن العملية إصدار 300 ألف سهم جديد سيتم إدراجها في قسم النمو لسوق سندات رأس المال ببورصة الجزائر، بسعر إصدار يبلغ 425 دينارًا للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية للإصدار تقدر بـ 127.5 مليون دينار.

وأوضحت اللجنة أن الأسهم المطروحة ستكون لحاملها، وغير مادية، ومقيدة في حسابات لدى ماسكي الحسابات – حافظي السندات المعتمدين، فيما حُدد الحد الأدنى للاكتتاب بـ 500 سهم لكل مكتتب، بسعر 425 دينارًا للسهم.

وتعد شركة “CSC Expertise Spa” فرعًا تابعًا لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية (CRTI)، الخاضع لوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف عملية رفع رأس المال إلى تمويل التوجه التجاري الجديد للشركة، من خلال تعزيز أنشطتها الأساسية في مجالات الخبرة التقنية، والتفتيش الصناعي، والفحوصات غير الإتلافية، والاختبارات والتحاليل، والتكوين المتخصص، إلى جانب تطوير أنشطة جديدة واعدة.

وأكدت “كوصوب” أن هذه التأشيرة تعد الثانية الممنوحة لمؤسسة تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بعد شركة “EPE CRAPC Expertise Spa”، والثالثة خلال السنة الجارية، بما يعكس مواصلة توسيع قاعدة الشركات المدرجة في بورصة الجزائر وتعزيز تمويل المؤسسات عبر السوق المالية.