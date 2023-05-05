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الجزائر

طردوا من الفندق والوكالة تتهرب.. معتمرون بلا مأوى يستغيثون  

الشروق أونلاين
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طردوا من الفندق والوكالة تتهرب.. معتمرون بلا مأوى يستغيثون  
ح.م
صورة منقولة عن صفحة منظمة حماية المستهلك

نقلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك نداء استغاثة لـ 100 معتمر  جزائري أغلبهم من كبار السن طردوا من غرف الفندق بمكة بسبب انتهاء مدة العقد.

ودعت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك وزارة السياحة وديوان الحج للتدخل، وإغاثة المعتمرين مؤكدة أن 60 من الـ 100 معتمر المطرودين نساء، مشيرة إلى أنها تعرف اسم الوكالة السياحية التي تكفلت بالرحلة وقد عرضت القضية على وزارة السياحة.

وقالت المنظمة في منشورها إن مدير الفندق طالب المعتمرين بإخلاء الغرف لانتهاء مدة العقد.

وأوضحت المنظمة بأن الوكيل السعودي لا يبالي مع تهرب وكالة السياحة الجزائرية من مسؤوليتها وطالب المعتمرين بأموال إضافية.

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