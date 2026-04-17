طرد حارسَين في البطولة الوطنية بعد ربع ساعة فقط!

مصطفى زغبة.

لُعبت مساء الجمعة خمس مقابلات، بِرسم الجولة الـ 27 من عمر البطولة الوطنية “موبيليس” لِكرة القدم.

وعزّزت شبيبة الساورة مركز الوصافة إثر فوزها على الزائر اتحاد خنشلة، فيما انتفض نادي البارادو بعد 12 مباراة بِلا انتصار، وفاز خارج القواعد على فريق مولودية البيّض، ولكن مع ذلك قد يُرافق مضّيفه وأيضا ترجي مستغانم إلى القسم الثاني.

وشهدت المقابلات الخمس طرد حارسَي مرمى مولودية وهران مصطفى زغبة في الدقيقة الـ 14 لِجمعه إنذارَين، وأسامة يتيم من اتحاد خنشلة بِبطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الـ 16. وفي كلتا الحالتَين كانت النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي.

وتألّق لاعب وفاق سطيف محمد بوكرمة بِتسجيل هدفَين، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة الوطنية هذا الموسم. فضلا عن حيازة رصيد تمريرتَين حاسمتَين.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.الساورة 3 – ا.خنشلة 0

ج.الشلف 1 – أ.أقبو 0

و.سطيف 3 – م.وهران 0

م.الروسات 1 – ش.القبائل 1

م.البيّض 0 – ن.البارادو 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. اتحاد العاصمة يواصل تحضيراته لمواجهة الإياب أمام أولمبيك آسفي

بالفيديو.. اتحاد العاصمة يواصل تحضيراته لمواجهة الإياب أمام أولمبيك آسفي

تيري هنري يقدم نصيحة لبرشلونة من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا

تيري هنري يقدم نصيحة لبرشلونة من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا

رئيس “الفاف” يهنئ نادي أقبو للسيدات

رئيس “الفاف” يهنئ نادي أقبو للسيدات

رياض محرز مرشّح لهذه الجائزة

رياض محرز مرشّح لهذه الجائزة

إقالة رونار من تدريب المنتخب السعودي

إقالة رونار من تدريب المنتخب السعودي

عودة قوية لـ “حجام”

عودة قوية لـ “حجام”

