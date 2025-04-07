طرد سفير الكيان الصهيوني بإثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

قالت وسائل إعلام عربية، إن سفير الكيان الصهيوني في إثيوبيا، قد تم طرده من مقر الاتحاد الأفريقي بعد رفض دول أعضاء مشاركته في اجتماع سنوي.

وأكدت قناة “الجزيرة القطرية” أن طرد السفير تم بعد رفض عدد من الدول الأفريقية مشاركته في اجتماع سنوي عن الإبادة التي حصلت في رواندا.

وجاءت مشاركة السفير الصهيوني بشكل مفاجئ. وكشف مصدر دبلوماسي مشارك في الاجتماع للجزيرة أنّ وفودا من دول أفريقية عدة اعترضت على حضوره، وتوقف الاجتماع حتى مغادرته.

وأفاد مراسل الجزيرة أنّ الاتحاد الأفريقي يجري تحقيقا لمعرفة الجهة التي وجّهت له الدعوة.