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جواهر

طرد سيدتين من طائرة لسبب غريب!

جواهر الشروق
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طرد سيدتين من طائرة لسبب غريب!

كشفت تقارير إخبارية أن سيدتين تعرضتا للطرد خارج طائرة تابعة لشركة كندية، بعد أن رفضتا الجلوس على مقعد تقيأ عليه أحد الركاب.

وبحسب ما نشرت سيدة تدعى سوزان بنسون، كانت تجلس خلفهما عبر حسابها على فيسبوك فإن الرحلة الجوية كانت من لاس فيغاس إلى مونريال، حيث لاحظت “القليل من الرائحة الكريهة” لكنها لم تدرك مصدرها في البداية .

وأضافت: “حاولت شركة طيران كندا إجراء تنظيف سريع قبل الصعود إلى الطائرة، لكن من الواضح أنها لم تكن قادرة على إجراء تنظيف شامل، لقد وضعوا القهوة المطحونة في حقيبة المقعد ورشوا العطر لإخفاء الرائحة”.

أخبرت السيدتان مضيفة الطيران أن مقعدهم غير نظيف، لكنها أجابتهم أن الرحلة كانت ممتلئة ولم يكن لديهم خيار آخر، ليردوا عليها: “من غير المتوقع أن نجلس في القيء لمدة 5 ساعات”.

وتابعت بنسون: “في نهاية المطاف، قدم الموظفون بطانيات للجلوس عليها والمزيد من المناديل المبللة لتنظيف المقاعد”.

وأكملت: “بعد أن استقر الركاب، جاء الطيار وأخبر السيدتين أن أمامهما خيارين، يمكنهم مغادرة الطائرة من تلقاء أنفسهم، أو سيتم اصطحابهم إلى خارج الطائرة من قبل الأمن ووضعهم على قائمة حظر الطيران لأنهما كانتا “وقحين” مع المضيفة.

واختتمت أن رجال الأمن اصطحبوا السيدتين خارج الطائرة، مضيفة: “ليس لدي أي فكرة عما إذا تم إدراجهما بالفعل في قائمة حظر الطيران أم لا، لا أستطيع التوقف عن التفكير في هاتين السيدتين، لم يرتكبوا أي خطأ”.

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