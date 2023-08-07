طرد عارضة أزياء إسرائيلية من فندق مصري يثير جدلا واسعا 

أثار طرد عارضة أزياء إسرائيلية من أحد الفنادق المصرية بعد اكتشاف جنسيتها وإجبارها على مغادرة المكان، جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائلية “في غضون يوم تقريبا من وصولها، اكتشف الفندق الذي تقيم فيه أنها إسرائيلية، وطُلب منها مغادرة الفندق على الفور”.

وأثار طرد أن شاي زانكو من أحد الفنادق في القاهرة، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين.

وكشف مصدر مسؤول داخل غرفة المنشآت الفندقية لموقع “القاهرة 24” أنه سيتم البحث عن الفندق لفتح تحقيق مع إدارته حول الواقعة.

وأوضح المسؤول أن الفندق غير مرخص سياحيا، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ووفقا للقانون.

وسبق وأشار المصدر إلى أنه ليس هناك أي قرار من وزارة السياحة المصرية يمنع دخول جنسيات محددة للفنادق، معلقا: “عند إجراء التحقيق وفي حالة خطأ الفندق ستتم معاقبته بعقاب يتم تحديده من قبل غرفة المنشآت الفندقية”.