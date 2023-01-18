طرد لاعب بعد 4 دقائق فقط من دخوله بديلا

تصدّر المنتخب المحلّي الأوغندي لائحة الترتيب سهرة الأربعاء، ورفع فرص بلوغه ربع نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وفازت أوغندا على السنيغال بِهدف لِصفر، ضمن إطار الجولة الثانية وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لـ “شان” 2023 بِالجزائر.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذا اللّقاء، تحت إدارة حكم الساحة محرز المالكي من تونس، بِمساعدة زميلَين له من الكاميرون وبوركينا فاسو.

وسجّل الهدف الأوغندي المهاجم ميلتون كاريسا في الدقيقة الـ 33.

وأهدر المدافع السنيغالي الشيخ سيديبي ركلة جزاء في الدقيقة الـ 25.

وطرد الحكمُ متوسّطَ الميدان السنيغالي مامي نغوم في الدقيقة الـ 83، وبعد 4 دقائق فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا.

وفي مواجهة أخرى عن الفوج ذاته وبِالميدان نفسه مساء الأربعاء، تعادلت الكونغو الديموقراطية سلبا مع المنتخب المحلّي الإيفواري.

وتشكّلت لائحة الترتيب وفقا لِما يلي:

1- أوغندا 4ن

2- السنيغال 3ن

3- الكونغو الديموقراطية 2ن

4- كوت ديفوار 1ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة الأحد المقبل، يلعب المنتخب المحلّي الأوغندي مع كوت ديفوار، وتتبارى السنيغال مع الفريق المحلّي الكونغولي.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى ربع نهائي “شان” 2023 بِالجزائر.