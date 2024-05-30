طرد ممرضة أمريكية بسبب ما قالته عن الحرب الإسرائيلية!

تناقلت مواقع عالمية خبر طرد ممرضة أمريكية من أصول فلسطينية، بسبب ما قالته عن الحرب الإسرائيلية، خلال كلمة ألقتها أثناء استلامها جائزة.

وبحسب التقارير الواردة فقد طردت ممرضة المخاض والولادة، حسن جبر، من إحدى مستشفيات مدينة نيويورك، بعد أن أشارت إلى الحرب الإسرائيلية في غزة على أنها “إبادة جماعية”

وتم تكريم الممرضة من قبل جامعة نيويورك لانغون هيلث لتقديمها الرعاية الرحيمة للأمهات اللاتي فقدن أطفالهن عندما ربطت بين عملها ومعاناة الأمهات في غزة.

وقالت حسن، وفقا لمقطع فيديو لخطاب في 7 ماي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: “يؤلمني أن أرى النساء من بلدي يعانين من خسائر لا يمكن تصورها خلال الإبادة الجماعية الحالية في غزة. هذه الجائزة شخصية للغاية بالنسبة لي لهذه الأسباب”.

وكتبت حسن على إنستغرام أنه في 22 ماي، في أول نوبة عمل لها بعد استلام الجائزة، استدعيت لاجتماع مع رئيس المستشفى ونائب رئيس التمريض، وحدثاها عن “تعريض الآخرين للخطر” و”إفساد الحفل” و”الإساءة للناس”، فقط لأن “جزءا صغيرا من الكلمة التي ألقيتها كان بمثابة تكريم للأمهات الثكالى في بلدي”.

وتابعت أنه بعد أن أنهت معظم مناوبة عملها، “تم استدعاؤها مرة أخرى إلى المكتب” وإبلاغها بخطاب إنهاء عملها ثم تم اصطحابها إلى خارج المبنى.

وأكد المتحدث باسم جامعة نيويورك لانغون، ستيف ريتي، أن حسن طُردت بعد خطابها، وقال إنه كان هناك “حادث سابق أيضا”.

وقال ريتي في بيان: “تم تحذير حسن جبر في ديسمبر، بعد حادثة سابقة، من عدم طرح آرائها حول هذه القضية المثيرة للخلاف والمشحونة في مكان العمل. لقد اختارت عكس ذلك في حفل تكريم الموظفين الأخير الذي حضره زملاؤها على نطاق واسع، والذين شعر بعضهم بالاستياء بعد تعليقاتها. ونتيجة لذلك، لم تعد حسن موظفة في جامعة نيويورك لانغون”.

ولم يقدم ريتي أي تفاصيل عن الحادث السابق.

ودافعت حسن عن كلمتها في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز وقالت إن الحديث عن الحرب “كان وثيق الصلة” بالنظر إلى طبيعة الجائزة التي فازت بها.

وقالت: “لقد كانت جائزة الثكالى. كانت من أجل الأمهات المكلومات”.