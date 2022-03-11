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رياضة

طرد 3 زملاء لِمبولحي في مباراة مثيرة

علي بهلولي
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طرد 3 زملاء لِمبولحي في مباراة مثيرة

طرد الحكم ثلاثة لاعبين من فريق الاتفاق السعودي، زملاء حارس المرمى الجزائري رايس وهاب مبولحي.

وتعادل فريق الاتفاق بِنتيجة (2-2) مع ضيفه نادي النصر، سهرة الجمعة. لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة السعودية.

وخاض الحارس مبولحي كامل أطوار هذه المواجهة، التي كان فيها فريقه الاتفاق متقدّما بِهدفَين في الدقيقتَين الـ 28 والـ 35، قبل أن يُعادل نادي النصر النتيجة بِهدفَين في الدقيقتَين الـ 51 والـ 62.

وطرد حكم الساحة ماجد الشمراني لاعبي الاتفاق الثلاثة، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأوّل (45+2)، والدقيقة الـ 85، والوقت بدل الضائع من الشوط الثاني (90+3)، مع نيل اللاعب الأخير البطاقة الحمراء وهو جالس في دكّة البدلاء.

ويبقى التحكيم هاجسا يُؤرّق اتحاد الكرة السعودي، ذلك أن عددا ليس بِقليل من المقابلات ينتهي بِجدل كبير حول الحكام. رغم الاستعانة في بعض اللقاءات بِحكام أجانب.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا بِالحكم الشمراني، وأيضا اتحاد الكرة السعودي (الروابط الإلكترونية المُدرجة أدناه).

وبات فريق النصر بعد هذا التعادل، يجمع 45 نقطة في المركز الثالث. ويشغل نادي الاتفاق الرّتبة الـ 14 بِرصيد 24 نقطة. مع الإشارة إلى أن زملاء مبولحي تنقصهم مباراة متأخّرة.

وبعيدا عن صخب التحكيم، شارك المهاجم فانسون أبو بكر أساسيا مع فريقه النصر، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 58.

ومعلوم أن فانسون أبو بكر يحمل شارة قائد منتخب الكاميرون، وسيُواجه مرّة أخرى رايس وهاب مبولحي في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

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