طرد 3 لاعبين خلال مباراة شارك فيها بن ناصر

طرد حكم السّاحة الإيطالي ماركو دي بيلو ثلاثة لاعبين من الفريق المحلّي لاتسيو، الذي واجه الضّيف نادي ميلان آسي.

ولُعبت هذه المباراة سهرة الجمعة، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة الإيطالية. وانتهت لِمصلحة فريق الميلان بِهدف سجّله في الدقيقة الـ 88.

وتمثّلت أسماء لاعبي لاتسيو المطرودين في: المدافع لوكا بيليغريني لِجمعه بطاقتَين صفراوَين في الدقيقة الـ 57، ولاعب الخط الخلفي من الجبل الأسود آدم ماروتشيتش في الدقيقة 90+4، ومتوسّط الميدان الفرنسي ماتيو قندوزي في الدقيقة الـ 90+6، بِسبب السّلوك غير الرّياضي لِكلَيهما.

وشارك متوسّط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر أساسيا بِزيّ فريق ميلان آسي، في مواجهة نادي لاتسيو. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 64.

ويجمع فريق الميلان 56 نقطة في المركز الـ 3، ويحوز نادي لاتسيو 40 نقطة في الرّتبة الـ 9.

ولم يسبق لِفريق في بطولة إيطاليا للموسم الحالي أن افتقد خدمات ثلاثة لاعبين في مباراة واحدة، بِسبب عقوبة الطرد. مثلما لم يُطرد ثلاثة لاعبين (من فريقَين) في مباراة واحدة. بينما شهدت الجولة الـ 15 طرد لاعبَين من الفريق المحلّي روما (عوّار كان احتياطيا)، لمّا واجه الزّائر نادي فيورنتينا. والجولة الـ 17 التي عرفت طرد لاعبَين من فريق نابولي، في مقابلته بعيدا عن الدّيار أمام نادي روما (عوّار كان مُصابا).