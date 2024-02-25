طرقات مغلقة وانهيارات بسبب التقلبات الجوية في عدة ولايات

مصالح الحماية تتدخل لإنقاذ 7 أشخاص عالقين وسط الثلوج

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الساعات الأخيرة عدة تدخلات، تخص إجلاء أشخاص كانوا عالقين وسط الثلوج على متن مركباتهم في عدة ولايات بالوطن، وكذا انهيارات لبعض البنايات المتضررة جراء التقلبات الجوية.

وتمكّنت ذات المصالح، بحسب بيان للمديرية العامة الأحد، من إخراج سيارتين عالقتين بسبب الجليد والثلوج بالطريق الوطني رقم 33 بمنطقة أسول، بولاية البويرة، كما تم إخراج 4 سيارات على متنها 7 أشخاص بمنطقة تيكجدة، إضافة إلى تلقي بلاغا بخصوص غلق الطريق الوطني رقم 33 على مستوى أسول، والطريق الوطني رقم 30 على مستوى فج تيزي نكولال بسبب تراكم الثلوج.

وأفاد المصدر ذاته عن إخراج 8 سيارات بولاية المدية بلدية بن شكاو بصعوبة، على مستوى الطريق السيّار شمال – جنوب بالمنطقة المسمى ماسكوني، كما تم إجلاء مريض من المكان المسمى عين الحجر طريق ولائي 89 من المركبة وتحويله إلى مستشفى المدية.

وبحسب ذات المصدر، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية الأحد، عدة حوادث انهيار بسبب تساقط الأمطار، بعد انهيار جدار غرفة داخل مسكن ببلدية مازونة في ولاية غليزان، إلى جانب انهيار سقف غرفة بمسكن أرضي لبناية قديمة وانهيار آخر لجدار يخص مسكن فوضوي بكل من زرالدة والحراش بالعاصمة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية لولاية البليدة على مستوى بلدية عين الرمانة، من أجل إخراج 6 سيارات كانت محصورة بطريق الضاية بسبب تساقط الثلوج، وفي سياق آخر، تلقت ذات المصالح بلاغا يخص غلق عدة مسالك بسبب ارتفاع منسوب المياه في كل من ولايتي سيدي بلعباس وتيسمسيلت.