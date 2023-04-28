طرقات ومنشآت كبرى ستكون جاهزة قبل نهاية 2023

موازاة مع مشاريع استراتيجية مبرمجة إلى غاية 2023

كشفت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عن مجمل الأشغال الجارية والمنتظر تسليمها في القطاع، إضافة لتلك التي تم برمجتها لفك الخناق عن العاصمة والمدن الكبرى وتوسيع الطرق السيارة والسريعة ومشاريع السكك الحديدية وتطوير المطارات.

وتشير وثيقة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية تتعلق باستراتيجية وبرامج وإنجازات القطاع عرضها مسؤولها الأول، لخضر رخروخ، أمام أعضاء لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، تحوز “الشروق” نسخة منها، إلى أن البرنامج الجاري للاستثمار حسب القطاعات الفرعية إلى غاية مارس 2023 سواء المشاريع الجارية أو المسجلة في قانون المالية 2023، يفوق 2951 مليار دينار ويشمل المنشآت البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية.

هذه أهم مشاريع الطرق البرية قيد الإنجاز في الجزائر

وتوضح الوثيقة أن البرنامج المتعلق بتوسيع شبكة الطرقات البرية، يتضمن 130 مشروع قيد الإنجاز، تمتد على مسافة 1671 كيلومتر، منها 612 كيلومتر إنجازات جديدة.

وتشير الوزارة إلى أن هذه المشاريع تشمل 273 كيلومتر لمشاريع ازدواجية الطرق الرئيسية، و786 كلم لمشاريع التطوير، و34 وحدة من المنشآت الفنية، فضلا عن مشاريع ذات أولوية منها تحديث الطريق الوطني رقم 6، على مسافة 550 كم بين رقان وبرج باجي مختار وتمياوين، ومواصلة تحديث وتدعيم الطريق الوطني رقم 1 العابر للصحراء، على محور عين صالح، تامنراست، وعين قزام بطول 342 كلم، وأشغال ازدواجية الأجزاء الأولى على الطريق الوطني رقم 3 بين أوماش (ببسكرة) وحدود ولاية ورقلة، والطريق الوطني رقم 6 بين سعيدة والمشرية، وأشغال تطوير مضائق خراطة بالطريق الوطني رقم 9 ببجاية.

وبخصوص مشاريع منافذ الطرق من الموانئ صوب الطريق السيار شرق غرب، تشير الوثيقة إلى أن استلام 30 كيلومترا من مشروع الطريق السيار المنفذ جن جن بولاية جيجل العلمة بولاية طيف مقيد بإنهاء إجراءات إدارية، منها 17 كيلومترا بولاية سطيف (محول العلمة بني فودة) و13 كيلومترا بجيجل (ميناء جن جن منطقة شادية بقاوس).

وتتوقع الوثيقة استلام شطر بـ16 كيلومترا على منفذ بجاية ما بين تقريت وتيمزريت أواخر جوان 2023، واستلام مقيد بتحرير الرواق لـمسافة 5 كيلومتر على المنفذ ذاته بين تالة حمزة ووادي غير.

مشاريع لتطوير 25 مطارا

وتوضح الوثيقة أن القطاع يعكف على تدعيم شبكة النقل الجوي في الجزائر بإنشاء مطار جديد في تين زاواتين بعين قزام، وتطوير مرافق 8 مطارات أخرى، إلى جانب تشييد 10 مهابط لمروحيات إطفاء الحرائق، وتطوير مطار بوسعادة ببناء مدرج جديد مع مرافقه، وإنجاز مدرجين جديدين بمطاري إليزي عين قزام، وتدعيم المدارج ومرافقها بمطارات الجزائر وعين صالح وتندوف وإليزي، وتوسيع موقف طائرات مطار عناية، وإنجاز 10 مهابط للطائرات المروحية المخصّصة لمكافحة حرائق الغابات.

وعلى المدى المتوسط والطويل، تتضمّن استراتيجية القطاع برنامجا مستقبليا للفترة 2024-2030، وهو يضمّ مشاريع تدعيم 10 مدارج رئيسية لمطارات قسنطينة وغرداية وحاسي مسعود وتامنراست وبشار وباتنة والوادي وتقرت الشلف والبيض، فضلا عن 9 مدارج ثانوية بمطارات عنابة وقسنطينة وغرداية وتامنراست والوادي وورقلة وجانت وتندوف والمنيعة.

18 مشروعا لتخفيف الازدحام المروري في العاصمة

أما بولاية الجزائر، فإن القطاع يسجل 18 مشروعا لتهيئة الطرق وإنجاز محاور جديدة بهدف التخفيف من الازدحام المروري في العاصمة.

وحسب ما جاء في الوثيقة نفسها فقد تم الانطلاق في 10 مشاريع بلغت نسبة تقدم الأشغال بها من 20 إلى 100 بالمائة، كما ينتظر أن يشرع في إنجاز بقية المشاريع المسطّرة، بعد رفع التجميد عنها.

وتأتي هذه المشاريع حسب الوزارة “كإجراءات استباقية لمواجهة الازدحام المروري في عاصمة البلاد، تحسّبا لتكثيف و تطوير شبكة النقل العمومي، وحركة السير في الولاية”.

محور سكة الحديد الجزائر-تامنراست

تشير وثيقة وزارة الأشغال العمومية إلى أن 58 كيلومترا من هذا المحور قيد الاستغلال بينما تجري الأشغال على مسافة 250 كيلومتر و153 كيلومتر ستنطلق بها الأشغال وو895 تجري بها الدراسة و650 كيلومتر سيتم إطلاق الدراسة بها، و400 كيلومتر ستسجل للدراسة.