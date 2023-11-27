طريقة الاكتتاب في عدل 3 وتكلفة السكنات.. بلعريبي يكشف التفاصيل

تحدث وزير السكن محمد طارق بلعريبي، الإثنين، خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية بشار عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروع سكنات عدل 3.

وفي تصريحات صحفية، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها أكد بلعريبي أن الاكتتاب في سكنات عدل 3 سيكون إلكترونيا، كما سيتم اعتماد رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي في التسجيل.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى إمكانية ارتفاع تكلفة سكنات عدل 3 نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء.

وعن شروط الاستفادة من هذه الصيغة، قال الوزير إنه لا تجود تغييرات في شروط الاكتتاب بالنسبة للسن ومدة التسديد.

وفي شهر أكتوبر 2023، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من ولاية الجلفة، عن إطلاق برنامج ثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3” خلال العام المقبل 2024.