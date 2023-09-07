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طريقة جديدة لعرض إعلانات يوتيوب على أجهزة التلفاز الذكية

الشروق أونلاين
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طريقة جديدة لعرض إعلانات يوتيوب على أجهزة التلفاز الذكية
أرشيف
يوتيوب

قالت منصة يوتيوب يوم الأربعاء إنها تختبر طريقة جديدة لعرض الإعلانات على أجهزة التلفاز الذكية.

وتتضمن هذه الطريقة، حسب ما ذكرته مواقع متخصصة، عرض فواصل إعلانية طويلة، مع تكرارات أقل. وستطبق هذه الطريقة على تطبيقات يوتيوب في التلفاز الذكي، وأجهزة تشغيل الألعاب، والأجهزة المحمولة التي تتصل بالشاشات.

وتهدف المنصة عبر هذه التغييرات إلى زيادة عائداتها من الإعلانات، وسط مخاوف من التأثير السلبي لمقاطع الفيديو القصيرة في منصات أخرى على يوتيوب.

وتعتمد منصة يوتيوب بشكل أساسي على مقاطع الفيديو الطويلة، كما أنه تسمح للمستخدمين بالتخلص من الإعلانات عن طريق الاشتراك في خدمة “يوتيوب بريميوم” المدفوعة.

وتستند يوتيوب في تعديلاتها الجديدة، إلى أبحاث تشير إلى أن غالبية المشاهدين يفضلون تجميع الإعلانات معا، بدلا من نشرها على مدار مدة الفيديو.

لذلك، فإن يوتيوب ترى أن الطريقة المثلى لعرض الإعلانات على التلفاز، ستكون وجود فواصل إعلانية أطول، ولكن بعدد أقل.

وكانت يوتيوب قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام، إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 30 ثانية، على أجهزة التلفاز، تشير المصادر.

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