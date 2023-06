طريقة جديدة للربح من التعليقات على تويتر

أعلن تويتر يوم السبت عن ميزة جديدة تتيح لصانعي المحتوى على المنصة، الربح عن طريق نشر الإعلانات التجارية في التعليقات على تغريداتهم.

وقال مالك تويتر إيلون ماسك في تغريده على حسابه:”في غضون أسابيع قليلة، سيبدأ تويتر في الدفع لصانعي المحتوى مقابل الإعلانات المعروضة في تعليقاتهم”.

وكشف ماسك عن تخصيص 5 مليون دولار كأول دفعة لأرباح المبدعين. على أن يكون حساب صانع المحتوى موثقا، مع احتساب مداخيل الإعلانات التي يتم عرضها للمستخدمين الموثقين فقط.

للتذكير، توثيق الحسابات لم يعد مجانيا في تويتر، إذ يتطلب الحصول على العلامة الزرقاء في هذه المنصة، دفع 8 دولارات كل شهر.

In a few weeks, X/Twitter will start paying creators for ads served in their replies. First block payment totals $5M.

Note, the creator must be verified and only ads served to verified users count.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2023