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رياضة

طريقة غريبة ينام بها النّجم هالاند

الشروق الرياضي
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طريقة غريبة ينام بها النّجم هالاند
ح.م
آرلينغ هالاند

تحدّث النّجم النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الطريقة التي يتّبعها في النّوم.

وفي أحدث ظهور له عبر شريط فيديو تناولته الصّحافة البريطانية، الخميس، قال آرلينغ هالاند إنّه يولي عناية فائقة للنّوم، ووصفه بـ “الأهمّ” في الدّنيا.

وأوضح هدّاف الدوري الإنجليزي ورابطة أبطال أوروبا للموسم الماضي، أنّه يلجأ إلى ارتداء نظّارات تحجب عنه الضّوء أثناء النّوم، ويسدّ كلّ منفذ في غرفته ينفذ منه النّور. كما يضع شريطا لاصقا على فمه، حتّى يقتصر استنشاق الهواء على الأنف استثناءً.

وتابع الزّميل السّابق لِرياض محرز – البالغ من العمر 23 سنة – أنّه يملك حمّاما بخاريا في بيته، قالت عنه الصّحافة البريطانية إنّه مُفيد لِصحّة القلب والأوعية الدموية.

وفي تاريخ سابق، كان آرلينغ هالاند قد كشف عن نوعية طعامه، وقال إنّه يشتهي طبق اللازانيا (نوع من المعكرونة) التي تُعدّ في البيت وليس المطاعم، والقلب والكبد (اللّحوم) والحليب. مُشيرا إلى أنه يستهلك يوميا ما مقداره 6 آلاف سعرة حرارية.

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