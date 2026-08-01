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على مستوى الجسر الأبيض باتجاه البليدة

“طريقي” تحذّر من اهتراء فواصل الجسر بالطريق السيار بين الجزائر والبليدة (فيديو)

الشروق أونلاين
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“طريقي” تحذّر من اهتراء فواصل الجسر بالطريق السيار بين الجزائر والبليدة (فيديو)
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تعبيرية

حذّرت صفحة “طريقي” للإعلام المروري، التابعة لقيادة الدرك الوطني يوم السبت، من اهتراء فواصل الجسر بالطريق السيار شمال جنوب أ1، الرابط بين الجزائر والبليدة.

وقام أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني لبئر مراد رايس، بتوجيه مستعملي الطريق إلى تخفيض السرعة وترك مسافة الأمان.

كما أكدت “طريقي”، أن مصالح الدرك الوطني أخطرت السلطات المعنية بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبتيميمون، نبّهت ذات المصالح إلى إن “اليقظة مطلوبة عند السير على الطريق الوطني رقم 118، الرابط بين بلدية البنود بالمنطقة المسماة قرن القصعة. بسبب وجود رمال على الطريق”.

حيث تنقّل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبنود، إلى مكان وجود الرمال، من أجل تنبيه مستعملي الطريق لاتخاذ احتياطاتهم.

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