طريق تندوف-زويرات.. رخروخ يكشف موعد انطلاق الدراسات التقنية

أكد وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، مساء الثلاثاء، أن الدراسات الخاصة بمشروع الطريق الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية، ستتكفل بها الجزائر على أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رخروخ في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية لانجاز المشروع “ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة الدراسات التمهيدية والتفصيلية لهذا المشروع الذي يبلغ طوله 773 كم من الحدود الجزائرية الموريتانية نحو مدينة الزويرات”.

ويأتي إجتماع اللجنة في دورتها الأولى لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان شهر ديسمبر من العام الفارط بالجزائر العاصمة، والقاضية بإنجاز طريق بري يربط بين مدينتي تندوف و الزويرات الموريتانية.

وأوضح وزير الأشغال العمومية، أن اجتماع اللجنة درس التسهيلات اللازمة لجميع الفاعلين في هذا المشروع منها التسهيلات الادارية والجمركية والتقنية والإدارية والجمركية الواجب توفيرها لإطلاق الدراسات الخاصة بهذا المشروع الحيوي قصد التحكم في آجال الانجاز.

وأضاف أن الشطر الأول من المشروع والواقع على التراب الوطني “تندوف-الحدود الموريتانية” على امتداد 75 كلم قد تم انجازه فيما تجري الأشغال حاليا لاستكمال انجاز مركزين حدوديين على تراب البلدين يرتقب اتمامهما مطلع العام المقبل.

كما أكد أن مشروع الطريق “له أبعاد معتبرة اقتصاديا واجتماعيا على الصعيدين الاقليمي والقاري” كونه يشكل ممرا دوليا للعبور نظرا للموقع الجيوستراتيجي للجزائر وموريتانيا باعتبارهما نقطتي عبور بين أوروبا والمغرب العربي وإفريقيا فضلا عن تشجيع حركة الأشخاص والبضائع “لترقية تصدير الانتاج الوطني اتجاه الدول الافريقية والنهوض باقتصاد المنطقة ككل”.

بالمقابل ستتكفل الجزائر بإنجاز وتمويل هذا المشروع الهام من خلال عديد المؤسسات العمومية، كما ستتكفل الجزائر باستغلاله في شكل امتياز لمدة 10 سنوات مع تجديد ضمني، وبعد اتمام الاشغال في المنشأة الطرقية ستوكل عمليات انجاز المحطات العديدة المتواجدة على طول مسار الطريق، لشركة نفطال.