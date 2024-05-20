ططار تتوّج بالميدالية الذهبية في التجمع الدولي لجزر موريس

توجت الجزائرية، زهرة ططار، بذهبية مسابقة رمي المطرقة للتجمع الدولي لألعاب القوى، الذي جرى الأحد، بجزر موريس.

وتمكنت ططار من التتويج بالذهبية، برمية قدرها 69م و40 سم.

وتتواجد ممثلة الجزائر بجزر موريس منذ 7 أفريل الماضي وحتى 22 ماي الجاري، برفقة مدربها حكيم تومي، لخوض تربص مغلق.

وخلال التربص، شاركت ططار في العديد من المنافسات بجزر موريس، وحسنت رمياتها من 67م و91 سم إلى 69م و40 سم.