طعام الجزائريين كما يتصوّره الذكاء الاصطناعي (صور)

من أجل معرفة كيف تتصوّر برامج الذكاء الاصطناعي طعام البشر وأطباق العالم المختلفة، طلب موقع “TasteAtlas” من أحد هذه البرامج تصميم صور عن عدّة مطابخ عالمية، على غرار المطبخ الجزائري.

وعرض الموقع المتخصّص في تقييم المطاعم، 3 صور عن طعام الجزائريين، كما يتخيّلها برنامج “Midjourney” لشركة “AI” ذائعة الصيت في هذا المجال.

وبين الصور الثلاثة التي صمّمها الذكاء الاصطناعي حول المطبخ الجزائري، صورة لطبق الكسكس. الذي اعتبره “Midjourney” الطبق الأكثر شعبية في الجزائر.

وكان خيارات البرنامج لتصميم صورة الطبق نباتية محضة. حيث يخلو كسكس الذكاء الاصطناعي من أي أثر للّحم. في حين أضيفت حبّات زيتون خضراء إلى المرق.

الصورة الثانية التي رسمها البرنامج استجابة لطلب المحرّر بتصميم مشهد شائع من المطاعم التقليدية في البلد، تظهر أشخاصا يرتدون أزياء عربية متنوّعة، وهم يجلسون على الأرض، حول طاولات منخفضة، في مطعم يشبه أزقّة القصبة العتيقة في العاصمة الجزائرية، أو ربّما شوارع الحارات الشامية.

أما الصورة الثالثة التي كان يُفترض أن تمثل التصوّر العام للبرنامج عن الطبخ الجزائري، فقد احتوت على مزيج من العناصر الأصلية والدخيلة أيضا. من قبيل الخبز الهندي، وبعض الحبوب والخضار والأواني غير واضحة المعالم.