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الجزائر

طعنة مميتة من مغربي تردي جزائريا قتيلا بشمال إيطاليا

حسان حويشة
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طعنة مميتة من مغربي تردي جزائريا قتيلا بشمال إيطاليا
أرشيف

توفي مهاجر جزائري بمدينة بريشيا بإقليم لومبارديا شمال ايطاليا بعد تعرضه لطعنات خنجر مميتة من مغربي في البيت الذي يقيمان فيه.
وأفادت صحيفة “إل جورنو” الإيطالية بأن الضحية يدعى منذر قواسمية 29 سنة، سجله لدى مصالح الأمن نظيف تماما، تعرض لطعنات خنجر مميتة خلف أذنه من مهاجر مغربي يبلغ من العمر 44 سنة وله سوابق إجرامية عديدة، سببت له نزيفا حادا، ولم تفلح محاولات إسعافه، حيث توفي فور وصوله إلى المستشفى.
وحسب المصدر ذاته، فإن الضحية غادر البيت الذي طعن فيه مباشرة بعد الاعتداء عليه ووجد مصابا غارقا في دمائه في الطريق العام قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، مشيرا على أن قوات الدرك “كارابينييري” عثرت على سلاح الجريمة في بيت المهاجر المغربي الذي سلم نفسه طواعية. وتواصل مصالح الأمن الإيطالية تحقيقاتها في القضية لتسليط الضوء على ظروفها، وخصوصا معرفة أسباب الخلاف الذي نشب بين الضحية والقاتل.

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