“طفلة بسترة خضراء”.. هذا ما كتب على شاهد قبر سورية مجهولة الهوية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقبر كتب على شاهده” مجهولة الهوية.. طفلة بسترة خضراء”.

بهذه العبارة عرّف مشيعون سوريون طفلة صغيرة لا يُعرف لها عائلة قضت تحت ركام الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أكثر من أسبوعين.

وعبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لمصير هذه الطفلة التي وإن كانت مجهولة لدى الناس إلا أنها معلومة لرب الناس.

كما عنون بعض المغردين على تويتر هذه الصورة بـ”غربة الحياة وغربة الممات” وأشاروا إلى المعاناة الكبيرة التي مرّت على الشعب السوري أثناء الحرب، ليجدوا أنفسهم في معاناة أخرى أشد وأقوى، حيث فقدوا عائلاتهم وباتوا بلا مأوى.

وكان زلزال تركيا وسوريا الذي بلغت شدته 7.8 قد خلف أزيد من 46 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف مصاب.