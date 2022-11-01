طفلة تأكل الجدران وجهاز التحكم عن بعد بسبب هذا المرض!

تعاني طفلة بريطانية من حالة مرضية نادرة تجعلها تأكل الجدران والأثاث الخشبي وأجهزة التحكم عن بعد، الأمر الذي جعل والدتها في حالة من الاستنفار القصوى.

وقالت جوردانا تايت، والدة الطفلة، إن عليها أن تراقب باستمرار ابنتها دوللي البالغة من العمر عامين لمنعها من تناول أشياء يحتمل أن تكون خطرة في المنزل.

يشتبه أطباء الأطفال في أن الصغيرة تعاني من اضطراب غير عادي في الأكل يسمى “بيكا”، والذي يثير الرغبة الشديدة في تناول الأشياء غير الصالحة للأكل.

وعلى الرغم من وصفها بأنها طفلة مرحة وذكية، فإن حالة دوللي تعني أن والدتها مجبرة على إبقاء الأشياء في المنزل بعيدا عن متناول اليد لأنها تأكلها في حالة العثور عليها.

وقالت جوردانا لصحيفة “ميرور” البريطانية، إنها تركت وظيفتها كمديرة مبيعات للبقاء في المنزل ومراقبة ابنتها، ما جعلها تشعر بالإحباط والإنهاك، خاصة بسبب نقص المساعدة في الحالة التي تعاني منها دوللي، وصعوبة إيجاد علاج لهذا الإضطراب.

وأوضحت الأم البالغة من العمر 25 سنة أنه كان عليها أن تتخلص من كل شيء في البيت لأنها لا تعرف ماذا سيحدث.

وبدأت علامات الحالة النادرة في الظهور على الطفلة دوللي منذ عامها الأول، ولاحظت والدته قطعا صغيرة تم عض من بعض العلب الكرتونية في غرفة النوم، ثم اكتشفت أن ابنتها بدأت تحاول أكل هيكل سريرها والأثاث الخشبي في المنزل.