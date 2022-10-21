طفلة تونسية تصل بمفردها إلى ايطاليا على متن قارب لـ”الحراقة”

يخضع زوجان تونسيان للتحقيق على خلفية وصول ابنتهما الصغيرة إلى إيطاليا بمفردها على متن قارب للهجرة السرية.

وقد وصلت الطفلة على قارب كان يضم مهاجرين آخرين قادمين من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية يوم الأحد الماضي، لكن من دون أن يرافقها أحد من أفراد عائلتها وفقا لموقع ” الحوار التونسي”.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني، حسام الجبابلي، إن والدي الطفلة سلما ابنتهما إلى وسيط منظم للرحلة( حراق )مع مبلغ مالي قدره 24 ألف دينار على أن يلحقا بها إلى إيطاليا.

وأضاف الجبابلي، في تصريح لتلفزيون التاسعة أنه “تم الاحتفاظ بالزوجين، وهما لا يتعاونان للوصول إلى من استفاد ومن نظم ومن نفذّ العملية”.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني، أنّ السلطات التونسية ستوجه تهمة الاتجار بالبشر لوالد الطفلة، مشيرا أنّ الأبحاث كشفت أنّه قام بإرسال ابنته لإيطاليا كي يتمكّن في ما بعد اللحاق بها رفقة والدتها.

وقال نائب تونسي من البرلمان المنحل، إن السلطات الإيطالية أودعت الطفلة في مركز رعاية متخصص، كما قررت إلحاق الوالدين بابنتهما، لكن إيقافهما من طرف السلطات التونسية، حال دون ذلك وسيعقد المسألة.