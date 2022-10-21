-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

طفلة تونسية تصل بمفردها إلى ايطاليا على متن قارب لـ”الحراقة”

جواهر الشروق
  • 217
  • 0
طفلة تونسية تصل بمفردها إلى ايطاليا على متن قارب لـ”الحراقة”

يخضع زوجان تونسيان للتحقيق على خلفية وصول ابنتهما الصغيرة إلى إيطاليا بمفردها على متن قارب للهجرة السرية.

وقد وصلت الطفلة على قارب كان يضم مهاجرين آخرين قادمين من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية يوم الأحد الماضي، لكن من دون أن يرافقها أحد من أفراد عائلتها وفقا لموقع ” الحوار التونسي”.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني، حسام الجبابلي، إن والدي الطفلة سلما ابنتهما إلى وسيط منظم للرحلة( حراق )مع مبلغ مالي قدره 24 ألف دينار على أن يلحقا بها إلى إيطاليا.

وأضاف الجبابلي، في تصريح لتلفزيون التاسعة أنه “تم الاحتفاظ بالزوجين، وهما لا يتعاونان للوصول إلى من استفاد ومن نظم ومن نفذّ العملية”.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني، أنّ السلطات التونسية ستوجه تهمة الاتجار بالبشر لوالد الطفلة، مشيرا أنّ الأبحاث كشفت أنّه قام بإرسال ابنته لإيطاليا كي يتمكّن في ما بعد اللحاق بها رفقة والدتها.

وقال نائب تونسي من البرلمان المنحل، إن السلطات الإيطالية أودعت الطفلة في مركز رعاية متخصص، كما قررت إلحاق الوالدين بابنتهما، لكن إيقافهما من طرف السلطات التونسية، حال دون ذلك وسيعقد المسألة.

مقالات ذات صلة
صورة نجمة سينمائية من عصر الأفلام الصامتة على عملة أمريكية لأول مرة

صورة نجمة سينمائية من عصر الأفلام الصامتة على عملة أمريكية لأول مرة

تزوج الثانية وخذ منحة.. قرار لحكومة ليبيا يحدث ضجة

تزوج الثانية وخذ منحة.. قرار لحكومة ليبيا يحدث ضجة

دبلوماسية بريطانية تستشهد بحديث نبوي حول البيئة

دبلوماسية بريطانية تستشهد بحديث نبوي حول البيئة

دراسات علمية تكشف: هذه الأطعمة تجعلك سعيدا

دراسات علمية تكشف: هذه الأطعمة تجعلك سعيدا

استقالة وزيرة الداخلية البريطانية لإرسالها وثيقة من بريدها الالكتروني

استقالة وزيرة الداخلية البريطانية لإرسالها وثيقة من بريدها الالكتروني

ماجدة الرومي تدعم شيرين عبد الوهاب بـ “كلمات ليست كالكلمات”

ماجدة الرومي تدعم شيرين عبد الوهاب بـ “كلمات ليست كالكلمات”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد