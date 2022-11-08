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جواهر

طفلة جزائرية تصنع الحدث بفيديوهات تعليمية للغة الإنجليزية

نادية شريف
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طفلة جزائرية تصنع الحدث بفيديوهات تعليمية للغة الإنجليزية
الطفلة شراز عزوز

صنعت طفلة جزائرية في العاشرة من عمرها، الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفيديوهات تعليمية للغة الإنجليزية.

وقال نشطاء إن الطفلة شراز التي تدرس سنة خامسة ابتدائي، متمكنة في اللغة الإنجليزية، وتنافس كبار الأساتذة في التعليم، بشرحها المبسط ونطقها السليم وطريقتها المحفّزة.

وبحسب ما صرّحت والدة الطفلة، المنحدرة من ولاية ميلة فقد بدأت شراز في تعلم اللغة الإنجليزية من عمر ثلاث سنوات، وبمشاهدة بعض القنوات في اللوحة الإلكترونية التي اقتنتها لها أصبحت تجد متعة في التعمق أكثر حتى وصلت مرحلة التمكن التام.

وقالت الوالدة لجواهر الشروق إن شراز كانت تشاهد فيديوهات باربي الترفيهية باللغة الإنجليزية، كما كانت تتابع قناة “راينز” لطفل أمريكي يقوم بتجارب وتحديات، وفي عمر السادسة بدأت تستعمل المفردات التي تعلمتها أثناء اللعب.

وأضافت أنها فتحت لابنتها قناة على اليوتيوب وهي بعمر الثامنة تقريبا، وعلمتها كتابة الحروف وتكوين الكلمات والجمل، وفي عمر التاسعة صارت جيدة، ففتحت لها حساب على إنستغرام الذي تقدم من خلاله برامج تعليمية ومبادئ تعلم  اللغة الإنجليزية.

عن طموحات شراز التي لديها آلاف المتابعين من مختلف الأعمار عبر مختلف الشبكات، تقول الوالدة إنها تصبو لأن تكون رائدة فضاء أو طبيبة، وعبارتها الشهيرة أنها لا تريد أن تكون شخصا عاديا في هذا العالم.

وأشارت إلى أن معظم الرسائل التي تصلها تسأل إن كانت شراز تعيش في أمريكا أو تسافر خارج الوطن، موضحة أنها تعلمت هنا في الجزائر ومن اليوتيوب فقط، مع توجيهاتها هي باعتبارها كانت متمكنة أيام دراستها من الإنجليزية أما الوالد فلا علاقة.

يذكر أن قناة “chiraz Activities” على يوتيوب يتابعها أزيد من 18.000 شخص، أما حسابها على إنستغرام فيتابعه 237 ألف، ولديها ما يقارب 9000 متابع على فيسبوك.

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