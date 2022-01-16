طفلة روسية ضمن قائمة المدونين الأعلى دخلا في العالم
أدرجت مجلة فوربس الأمريكية، المتخصصة برجال الأعمال، اسم طفلة روسية في قائمة المدونين الأعلى دخلا في العالم.
وبحسب ما أفادت “فوربس” فإن الطفلة “ناستيا رادزينسكايا”، البالغة من العمر 7 سنوات، احتلت المركز السادس بصفتها واحدة من المدونين الأعلى أجرا على منصة يوتيوب.
The Highest-Paid YouTube Stars: MrBeast, Jake Paul And Markiplier Score Massive Paydays https://t.co/1dd8tEG8Yt pic.twitter.com/fdcn6ejmdx
— Forbes (@Forbes) January 16, 2022
Nastya, una nena de 7 anys, i Ryan Kaji, un nen de deu, formen part dels deu youtubers que guanyen més diners del món. Kaji ha passat del número 1 al 7, en un any https://t.co/RdgapI69mN
— Robert Manresa Potrony (@Onze6112) January 16, 2022
واستطاعت رادزينسكايا جني 2 مليار روبل (18 مليون دولار أمريكي) العام الماضي وتم تصنيفها أيضا للعام الثاني على التوالي، ففي عام 2019 احتلت المركز الثالث، وكان دخلها 18 مليونًا.
وبحسب تقرير قناة “إزفيستيا” الروسية ظهرت الفتاة على منصة “يوتيوب” في عام 2016 وبحلول عام 2017، كان حوالي 2.5 مليون شخص قد اشتركوا بالقناة.