طفلة في الرابعة ضمن فوج “حرّاقة” أبحر من بجاية

الرحلة كلّلت ببلوغ الأراضي الإسبانية

لا تزال المغامرات عبر قوارب الموت متواصلة نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط، أبطالها شباب هدفهم الوحيد ضمان مستقبلهم، حتى وإن كان مجهولا، والملفت للانتباه، انضمام النساء بأبنائهن إلى هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.

ورغم المصير المجهول للحراڤة الـ23 الذين ركبوا قارب صيد انطلاقا من شاطئ “واداس” غرب بجاية يوم 17 ديسمبر 2020 على الساعة الخامسة صباحا، الذين لم يظهر عنهم أي أثر منذ ذلك الحين، إلا أن رحلات المغامرة لا تزال متواصلة، انطلاقا من الشواطئ الغربية لبجاية، باتجاه السواحل الإسبانية، وذلك رغم بعد المسافة.

وعلمت “الشروق” في هذا الصدد، بوصول، فوج من الحراڤة إلى السواحل الإسبانية، يتكون من 18 شخصا من بينهم امرأة وابنتها ذات الأربع سنوات، والبقية شباب، ينحدرون من مختلف أحياء مدينة بجاية، خرجوا ليلة الجمعة في حدود الساعة الثانية ونصف من شاطئ “بوجي” على متن قارب صيد باتجاه الأراضي الاسبانية، حيث تمكن فوج الحراڤة المذكور من الوصول- بحسب معلوماتنا دائما- إلى جزيرة “كاليدور” القريبة من الأراضي الإسبانية، وذلك قبل أن يتم إسعافهم من قبل حراس الحدود الإسبانية عن طريق مروحية بحضور الصليب الأحمر الإسباني، وذلك قبل نقلهم إلى أحد المراكز المخصصة للإيواء والتكفل بالحراڤة وأنهم يتواجدون حاليا بصحة جيدة، حيث تواصل في هذا الصدد هؤلاء الحراڤة بعائلاتهم كما تداولوا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع أصدقائهم.