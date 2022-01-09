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جواهر

طفلة في العاشرة تمتلك شركتين في طريقها للتقاعد كمليونيرة

جواهر الشروق
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طفلة في العاشرة تمتلك شركتين في طريقها للتقاعد كمليونيرة
بيكسي كورتس

على الرغم من أن عمرها لم يتجاوز العاشرة، إلا أن فتاة تمتلك شركتين في طريقها للتقاعد كمليونيرة في سن الـ 15 عاما، وفقا لموقع بيزنيس إنسايدر.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أسّست الفتاة، “بيكسي كورتس” شركة ألعاب تحقق بالفعل أرباحاً ضخمة، هي “بيكسيز فيدجتس”.

وأطلقت بيكسي الألعاب الشهيرة، في العام الماضي، وبيعت في أول 48 ساعة من طرحها، ومازالت تحوز اهتمام العالم.

كما أن لدى كورتس شركة أخرى، هي “بيكسيز بوز”، والمتخصصة في اكسسوارات الشعر، والتي أنشأتها والدتها عندما كانت طفلة.

وأصبحت الشركتان حالياً جزءاً من “بيكسيز بيكس”، التي تبيع أيضاً ألعاباً وملحقات أخرى للأطفال.

واكتسبت قصة “بيكسي” عدداً كبيراً من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جمعت أكثر من100 ألف متابع على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي.

وقالت والدتها، روكسي جاسينكو في تصريحات لموقع “نيوز” الأسترالي: “يمكنها أن تتقاعد عن العمل في سن ال15 إذا أرادت ذلك”.

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