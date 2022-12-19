طفلة مغربية تتعرّض لأزمة نفسية بعد تهكمها على رونالدو (فيديو)

تعرّضت طفلة مغربية لأزمة نفسية بعدما تهكّمت على النجم كريستيانو رونالدو إثر إقصاء البرتغال من المونديال، وهاجمها رواد السوشيال ميديا.

وتداول نشطاء على نطاق واسع فيديو للطفلة عقب خسارة البرتغال أمام المغرب في الدور ربع نهائي لبطولة كأس العالم، وهي تتهكم على رونالدو بالقول: “البرتغال، من هنا طريق المطار.. أين رونالدو؟ إنه يبكي في سيارته، مسكين رونالدو”.

وهاجم عشاق النجم البرتغالي، الطفلة المغربية بتعليقات حادة، ما اضطر والدتها للتدخل، طالبة من رواد الشبكات التوقف عن الإساءة لها، حيث نشرت تدوينة تشرح فيها موقف ابنتها وما تعاني منه، هي وجميع أفراد عائلتها بحسب صحيفة ماركا.

وقالت السيدة المغربية: “أنا أم الفتاة التي اشتهرت بسبب فيديو كريستيانو رونالدو، أريد فقط أن أقول إن ابنتي تمر الآن بحالة نفسية صعبة للغاية، لدرجة أنها ترفض تناول الطعام أو التحدث بسبب تلك التعليقات”.

وأضافت: “أؤكد لكم، أن ابنتي لم تقصد إهانة كريستيانو رونالدو، لأنها لا تعرف شيئا عن كرة القدم.. كانت تكرر فقط ما سمعته من حولها، إنها في التاسعة من عمرها، وأرادت فقط التعبير عن فرحتها، لكنها للأسف تحولت إلى ضحية لمواقع التواصل الاجتماعي”.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن والدة الطفلة لم تدرك خلال إدلاء ابنتها بالتصريحات، الضرر الذي يمكن أن يلحق بابنتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لهذا السبب ناشدت رواد الشبكات بوقف الإساءات حتى لا تزيد معاناتها.

كما قدمت اعتذارها لمحبي ومشجعي النجم العالمي، وختمت: “من فضلكم اعتبروها بمثابة أختكم الصغيرة، واغفروا لها لأن الأمر يتعلق بصحتها العقلية”.

وكانت الطفلة قد أثارت جدلا واسعا عبر شبكات التواصل بطريقة تعبيرها عن فرحتها بفوز منتخب بلادها، حيث اعتبرها الكثيرون مستفزّة ووقحة وأسرفوا في انتقاد تربيتها، بينما دافع عنها البعض وقالوا بأنها تحدثت بعفوية.

وودع نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، كأس العالم في قطر بالدموع بعد الخسارة أمام المغرب 1- صفر في استاد الثمامة في دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر.

وأظهرت الكاميرات “الدون” يغادر الملعب وهو يجهش بالبكاء محاولاً إخفاء وجهه ويرافقه أحد مساعديه.