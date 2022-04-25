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أينشتاين الصغير.. طفل أمريكي في الـ13 يحصل على قبول لاجتياز الدكتوراه

الشروق أونلاين
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أينشتاين الصغير.. طفل أمريكي في الـ13 يحصل على قبول لاجتياز الدكتوراه
ح.م
الطفل الأمريكي إليوت تانر

حصل طفل أمريكي في الـ13 من العمر، على قبول لشهادة الدكتوراه في الفيزياء في جامعة مينيسوتا.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إنّ الطفل إليوت تانر، الذي وصفته بـ”أينشتاين الصغير”، يدرّس الفيزياء للطلبة الجامعيين، بسبب تفوّقه المبكر في هذه المادة.

وحسب ما ذكرته ميشيل والدة إليوت، فقد ظهرت علامات نبوغه عندما بلغ سنّ الثالثة، حيث أخذ يتعلم القراءة بسهولة على نحو مفاجئ. كما أظهر اهتماما خاصّا بالأرقام.

وقالت الوالدة إنّ ابنها شرع في تلقّي الدروس الجامعية، بعد إنهاء مناهج المرحلة الثانوية، وهو بعد في التاسعة.

وأضافت ميشيل: “رغم أنه كبر بسرعة خلافا لباقي الأطفال، إلا أنه لا يزال صغيرا بالنسبة لي. أتمنى أن يواصل تعليمه ويحقق أعلى الشهادات”.

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