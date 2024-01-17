طفل إسرائيلي تعلم التسبيح في أسر حماس.. شاهد ماذا قال لقناة عبرية!

كشف طفل إسرائيلي، كانت المقاومة قد أفرجت عنه شهر نوفمبر الماضي، ضمن اتفاقية تبادل الرهائن مع جيش الاحتلال، كيف تعلم التسبيح في أسر حماس.

وتداول نشطاء مقتطفا من لقاء تلفزيوني للطفل أوهاد موندر، البالغ من العمر 9 سنوات، وهو يتحدث للقناة الـ 13 العبرية عن المسبحة التي أعطاه أياها حراسه في الأسر، كما ردد عبارات التسبيح التي تعلمها من أحد القساميين.

وأجرى موندر اللقاء مع القناة العبرية بمناسبة مرور 100 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث سألته المذيعة ماذا تعلم خلال فترة تواجده في الأسر وكيف كان التعامل معه، فأجاب بأنه تعلم بعض الكلمات العربية مثل “خيارة”، ودعاء البركة.

وتحدث عن المسبحة بالقول إنها قلادتهم الدينية، وراح يؤدي الحركات بأصابعه ويقول: “هم يصلون ويقولون أدعية وعلموني ماذا أقول.. كان ذلك ممتعا”، وقاطعته المذيعة: “المذيعة: تقول ماذا؟” فرد: “سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر”.

وكانت القناة الإسرائيلية سلطت الضوء على ثلاثة أسرى لا يزالون في قطاع غزة، وهم حاييم بيري وعميرام كوبر وأفراهام موندر، حيث استضافت أحفادهم للحديث عن ذكرياتهم.

وأفراهام موندر هو جد الطفل أوهاد الذي التقته القناة للحديث عن ظروف احتجازه في غزة، إذ قال إنه شعر بالشوق لأهله وأصحابه، وإنه كان يتذكر والده دائما عندما كان يصفر له ويمازحه ويلعب معه.

وقال موندر “جدي أبراهام كان يلعب معي ويحتضني، لذا أشعر بالألم والخوف على مصيره، فأنا لا أعرف في كل ثانية تمر علينا ما الذي سيحدث له. أفكر دائما في جدي وأخاف عليه من القصف. عندما أكون بمفردي أفكر في هذا الأمر كثيرا. أكثر ما يقلقني على جدي هي غارات الجيش الإسرائيلي”.

وختم الطفل البالغ من العمر 9 أعوام حديثه قائلا “أريد أن اقول شيئا لجميع الإسرائيليين: فكروا أن جدكم في الأسر، ألن تريدوا أن يعود لكم الآن؟”.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية كانت قد أفرجت عن الطفل موندر يوم 24 نوفمبر الماضي بعدما تم احتجازه من مستوطنة نير عوز مع والدته كيرين وجده أبراهام وجدته روثي خلال عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر 2023.

ووثّق مقطع فيديو أول لقاء بين الطفل موندر ووالده بعد 49 يوما قضاها مع حراسه من عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة.

وكانت تقارير إخبارية قد أشادت بحسن أخلاق القسام مع، بعد نشر الإعلام العسكري لحماس في 13 أكتوبر مقاطع فيديو أظهرت تعامل مقاتليها مع أطفال إسرائيليين خلال المعارك في “كيبوتس حوليت” في اليوم الأول من عملية “طوفان الأقصى”.

وتضمنت المشاهد مقاتلا وهو يلاعب طفلا، وآخر يحمل طفلين في يديه، وثالث يهز مهد رضيع لمساعدته على النوم.