طفل إسرائيلي تعلم التسبيح في أسر حماس.. شاهد ماذا قال لقناة عبرية!
كشف طفل إسرائيلي، كانت المقاومة قد أفرجت عنه شهر نوفمبر الماضي، ضمن اتفاقية تبادل الرهائن مع جيش الاحتلال، كيف تعلم التسبيح في أسر حماس.
وتداول نشطاء مقتطفا من لقاء تلفزيوني للطفل أوهاد موندر، البالغ من العمر 9 سنوات، وهو يتحدث للقناة الـ 13 العبرية عن المسبحة التي أعطاه أياها حراسه في الأسر، كما ردد عبارات التسبيح التي تعلمها من أحد القساميين.
وأجرى موندر اللقاء مع القناة العبرية بمناسبة مرور 100 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث سألته المذيعة ماذا تعلم خلال فترة تواجده في الأسر وكيف كان التعامل معه، فأجاب بأنه تعلم بعض الكلمات العربية مثل “خيارة”، ودعاء البركة.
وتحدث عن المسبحة بالقول إنها قلادتهم الدينية، وراح يؤدي الحركات بأصابعه ويقول: “هم يصلون ويقولون أدعية وعلموني ماذا أقول.. كان ذلك ممتعا”، وقاطعته المذيعة: “المذيعة: تقول ماذا؟” فرد: “سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر”.
“علموني ماذا أقول عند التسبيح”..
طفل إسرائيلي أفرجت عنه القسام، يتحدث عن فترة احتجازه
لدى المقاومة الفلسطينية وما تعلمه منهم
صحيح
الاخلاق هي من تعلم الناس ما هو الاسلام❤️ pic.twitter.com/5pDL0wI5oV
— 𝒊𝒍𝒉𝒆𝒎 (@ilhemred) January 16, 2024
وكانت القناة الإسرائيلية سلطت الضوء على ثلاثة أسرى لا يزالون في قطاع غزة، وهم حاييم بيري وعميرام كوبر وأفراهام موندر، حيث استضافت أحفادهم للحديث عن ذكرياتهم.
وأفراهام موندر هو جد الطفل أوهاد الذي التقته القناة للحديث عن ظروف احتجازه في غزة، إذ قال إنه شعر بالشوق لأهله وأصحابه، وإنه كان يتذكر والده دائما عندما كان يصفر له ويمازحه ويلعب معه.
وقال موندر “جدي أبراهام كان يلعب معي ويحتضني، لذا أشعر بالألم والخوف على مصيره، فأنا لا أعرف في كل ثانية تمر علينا ما الذي سيحدث له. أفكر دائما في جدي وأخاف عليه من القصف. عندما أكون بمفردي أفكر في هذا الأمر كثيرا. أكثر ما يقلقني على جدي هي غارات الجيش الإسرائيلي”.
وختم الطفل البالغ من العمر 9 أعوام حديثه قائلا “أريد أن اقول شيئا لجميع الإسرائيليين: فكروا أن جدكم في الأسر، ألن تريدوا أن يعود لكم الآن؟”.
يذكر أن الفصائل الفلسطينية كانت قد أفرجت عن الطفل موندر يوم 24 نوفمبر الماضي بعدما تم احتجازه من مستوطنة نير عوز مع والدته كيرين وجده أبراهام وجدته روثي خلال عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر 2023.
תיעוד ראשון שמפרסם חמאס של שחרור החטופים הישראלים. איש הזרוע הצבאית שם יד על אוהד מונדר, בן 9 pic.twitter.com/hbvDgK73cw
— Suleiman Maswadeh סולימאן מסוודה (@SuleimanMas1) November 24, 2023
ووثّق مقطع فيديو أول لقاء بين الطفل موندر ووالده بعد 49 يوما قضاها مع حراسه من عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة.
اوهاد موندر نه ساله بعد از آزادی توسط حماس در غزه در مرکز پزشکی بیمارستان کودکان اشنایدر در پتاه تیک به پدرش ملحق شد.
این ویدئو که بیمارستان اشنایدر منتشر کرده همچنین کِرِن، مادر، و روتی، مادربزرگ، او که بعد از هفت هفته آزاد شدهاند را نشان میدهد. pic.twitter.com/0IcSCnyTCU
— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 26, 2023
وكانت تقارير إخبارية قد أشادت بحسن أخلاق القسام مع، بعد نشر الإعلام العسكري لحماس في 13 أكتوبر مقاطع فيديو أظهرت تعامل مقاتليها مع أطفال إسرائيليين خلال المعارك في “كيبوتس حوليت” في اليوم الأول من عملية “طوفان الأقصى”.
وتضمنت المشاهد مقاتلا وهو يلاعب طفلا، وآخر يحمل طفلين في يديه، وثالث يهز مهد رضيع لمساعدته على النوم.
حماس تنشر فيديو لطريقة تعامل عناصرها مع اطفال اسرائيل
في رد علي الدعاية الغربية والاسرائيلية بإن حماس تقتل الاطفال
في هذه الأثناء تستمر اسرائيل في استهداف النساء والاطفال في غزة بالقصف الوحشي والاجرامي بدعم من الغرب المنافق pic.twitter.com/41XPyNyjKH
— SimaBergh 🇪🇬 (@SimaBergh) October 13, 2023