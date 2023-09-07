طفل تونسي في العاشرة من عمره يسطو على بنك!

أثار طفل تونسي في العاشرة من عمره، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد قيامه بالسطو على فرع بنكي بالقيروان.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أعلنت الإدارة العامة للأمن التونسي القبض على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات عمد إلى السطو على فرع بنكي عمومي بالقيروان وسرقة مبلغ يُقدّر بـ 4 آلاف دينار.

وتتمثّل الحادثة، وفق إدارة الأمن التونسي، في تقدّم رئيس فرع بنك عمومي بالحيّ التجاري بالقيراون بشكاية إلى مقرّ فرقة الشرطة العدلية بالقيروان على إثر تعرّض الفرع إلى سرقة مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار من داخله من قبل طفل عمد إلى التسلّل إلى أحد مكاتبه والاستيلاء عليه.

وبالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، تبيّن تورّط طفل من مواليد 2013 في عملية السرقة ليقع القبض على المعني والذي بالتحري معه بحضور المسؤول المدني اعترف بكلّ ما نسب إليه، مؤكّدا إخفاءه لمبلغ قدره 3500 دينار داخل بناية مهجورة بالجهة ومبلغ 500 دينار داخل فراشه بمقرّ سكناه، وقد تمّ حجزها جميعا على ذمة البحث.

وبمراجعة النيابة العمومية بالقيروان، تمّ الإذن بفتح محضر بحث من أجل “السرقة من داخل مؤسّسة مالية” وإبقائه بحالة سراح ومحضر ثاني من أجل “إهمال شؤون قاصر” وإحالة والده على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم وتسليم المحجوز إلى رئيس الفرع البنكي المذكور.

وقد تمّ سماع الطفل بحضور الأبوين ومندوب حماية الطفولة لدوره في مرافقة الطفل في كامل أطوار البحث والسماع نظرا لصغر سنّه. كما تمّ تسليم الطفل لوالديه وتوجيه تهمة التقصير للأبوين.

وتولّى مندوب حماية الطفولة التعهد مباشرة بوضعية الطفل خصوصا على المستوى النفسي والعلائقي والنظر في إمكانية إدماجه اجتماعيا بالتنسيق مع مركز الدفاع والادماج الاجتماعي كما تمّ تعهيد قاضي الأسرة لاستدعاء الأبوين واتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا لأحكام مجلّة حماية الطفل.