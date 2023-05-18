طفل جزائري يصلي في الملعب.. فيديو يخطف الأنظار عبر العالم العربي

خطف طفل جزائري الأنظار عبر العالم العربي بعد تداول فيديو له وهو يصلي بالقرب من مدرجات الجماهير في ملعب لكرة القدم.

يظهر الطفل في الفيديو الذي اجتاح شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يصلي في زاوية قريبة من المدرجات أثناء حضوره مباراة فريق شبيبة القبائل واتحاد خنشلة في الدوري الجزائري.

وقال ناشرو الفيديو إن الطفل قام للصلاة بمجرد سماعه الآذان، حيث فضل آداءها في وقتها بالرغم من حالة الحماس التي كانت سائدة في الملعب.

وأثنى نشطاء على تصرف الطفل، ومحافظته على صلاته في الوقت الذي يهملها الكثيرون، فيما اعتبر البعض المشهد بلقطة الدوري الجزائري.