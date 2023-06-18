طفل داخل حضانة يخطف الأضواء بفيديو طريف حقق مشاهدات مليونية

خطف طفل عراقي بشارب الأضواء بفيديو طريف اجتاح شبكات التواصل الاجتماعي، وأعاد للأذهان اسم “النقيب تيسير فهمي” الذي يشبهه كثيرا.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الطفل أبو شارب يشبه ملامح الشخصية الشهيرة التي جسدها الفنان شيكو قبل 10 سنوات، في “مسلسل الرجل العناب”.

كانت بداية انتشار المقطع الذي حقق أزيد من 7مليون مشاهدة، عبر تطبيق تيك توك، ثم اجتاح تويتر وفيسبوك وباقي شبكات التواصل.

وحاز الفيديو على إعجاب الكثيرين في الوطن العربي، وأصبح التريند رقم واحد في مصر بعد ملاحظة الشبه بين الطفل والنقيب.

الفاذر النقيب تيسير فهمي pic.twitter.com/vmoK6DAGhw — ميمزاوي باشا (@Memesawyy) June 15, 2023

وأضافت التقارير أن المقطع تعليمي للأطفال على ألقاب العائلة باللغة الإنجليزية، وهو يخص روضة قصر الزهور الأهلية، أما الولد فاسمه زين، وقامت المعلمة بتغيير تسريحة شعره، ولصق شارب مستعار له ليجسد دور الأب.

في ذات السياق تفاعل رواد الشبكات مع الفيديو التعليمي، وأثنوا على ملامح الطفل بين من رأى بأنها بريئة ومن قال بأنه يصلح كضابط مخابرات.

يذكر أن أحداث مسلسل “الرجل العناب” الذي أنتج في العام 2013، تدور في إطار من الكوميديا والخيال العلمي حول مطرب في فرقة غنائية يدعى «عصفور» يجسد دوره أحمد فهمى، يسعى لأن يكون مطربا مشهورا.

يتعرض الأخير لحادث اصطدام بسيارة يقودها مخترع شاب فاشل هو «بيرم» الذي يجسد دوره هشام ماجد، فيصطحبه معه إلى منزله ليسعفه ويحضر له محلولا من اختراعه لينقذه ويمنحه القوة، ويوجد لدى هذا المخترع قرد يعبث بالمواد الموجودة بالمعمل، ويضيف للمحلول بشكل عبثي بعض هذه المواد وعندما يحقن بها «عصفور» يتحول إلى إنسان خارق، حتى أن أتوبيسا يصدمه دون أن يتعرض لأى إصابات، كما أصبح يستطيع الطيران وفعل عدة أشياء خارقة، فيطلق عليه بيرم لقب «الرجل العناب».

ويسعى للإعلان عن أنه هو الذي اخترع المحلول الذي حول «عصفور» إلى إنسان خارق، فيقرر أن يرمي نفسه من فوق برج القاهرة بعد أن يتفق مع «عصفور» على أن يطير وينقذه فيشاهده الجميع ويصدقون قدرات هذا الرجل العناب، وهو ما يحدث بالفعل ويثير ضجة كبيرة في مصر.

ويسعى «بيرم» لاستغلال «عصفور» وقدراته فيجعله يعمل في البداية في خدمة توصيل الطلبات بسرعة فائقة مستغلاً قدرته على الطيران، وفي نفس الوقت تسعى الشرطة لمحاولة الوصول لهذا الرجل العناب واستغلاله في عملها، إلا أنها تفشل في ذلك فتوهم الناس أنها استطاعت أن تصنع شرطيا خارقا وهو «تيسير»، الذي يجسد دوره «شيكو»، وتنفذ مشاهد خادعة بـ«الجرافيك» وهو يطير مثل الرجل العناب.

ولكن الأمر ينكشف بعد ذلك، ويسعى رجل الأعمال «صريح الفيل» الذي يجسد دوره صلاح عبد الله للاستفادة من الرجل العنابي، ويسعى أيضا لترشيح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية، ويتفق مع «بيرم» على أن يقوم العنابي من خلال قدراته الخارقة بمساعدته في ذلك مقابل مبلغ كبير، ويوافق على هذا رجل الأعمال الذي يرأس حزبا سياسيا وجريدة باسم «الصراحة راحة» ومجموعة قنوات تليفزيونية باسم «الفيل» يقدم هو كل برامجها.